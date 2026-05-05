Mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 15.30, la Sala Rossa “Vittorio Palumbieri” del Castello di Barletta ospiterà l’incontro di presentazione del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali per il triennio 2026-2028.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato al Welfare della Regione Puglia, è rivolta a tutti gli stakeholder del territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Il nuovo documento di programmazione regionale è il frutto di un lungo percorso di consultazione e co-progettazione che ha visto il coinvolgimento attivo dei territori. L’obiettivo centrale è il consolidamento di un sistema di welfare inclusivo, capace di integrare efficacemente le politiche sociali con quelle sanitarie e socio-educative, valorizzando le competenze e le esperienze maturate a livello locale.

All’incontro interverranno l’Assessore Regionale al Welfare Cristian Casili, la Direttrice del Dipartimento Welfare Valentina Romano, la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva Caterina Binetti e la Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà Laura Liddo.