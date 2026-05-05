Con la vittoria del proprio girone, il Barletta accede alla fase nazionale per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia di Serie D 2025/2026, riservata alle nove squadre prime classificate dei rispettivi raggruppamenti. Il regolamento prevede una prima fase articolata in tre triangolari, composti dalle vincenti dei gironi A-B-C, D-E-F e G-H-I. Le gare si disputeranno in turno unico, con calendario che prevede tre giornate: 10, 13 e 17 maggio.

Accederanno alla fase successiva le vincitrici dei tre triangolari e la migliore seconda classificata. Le quattro squadre qualificate si affronteranno poi in semifinali con gare di andata e ritorno (24 e 31 maggio), mentre la finale, che assegnerà il titolo, si disputerà in gara unica o con formula andata/ritorno in data da definire. Un nuovo percorso sportivo che rappresenta un ulteriore traguardo da onorare con impegno e determinazione, per continuare a scrivere una stagione straordinaria.