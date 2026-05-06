“Comprendere e insegnare i linguaggi dei media”. È questo il tema scelto per il ciclo di quattro seminari promossi dal DAMS – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, nell’ambito del progetto “Avvistamenti”, organizzato da Canudo ETS. Il progetto è risultato vincitore del bando nazionale “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale” per l’anno scolastico 2025-2026, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Gli incontri, curati dai docenti del DAMS Angela Bianca Saponari e Federico Zecca, si rivolgono agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di Molfetta, Barletta, Trani e Bisceglie, e propongono un ciclo di seminari, finalizzati a promuovere la didattica del linguaggio cinematografico in ambito scolastico, condotti dai docenti DAMS Dino Mignogna, Gabriele Panico, Francesco D’Asero e Domenico Elia.

Si comincia lunedì 11 maggio alle ore 16, presso La Cittadella degli Artisti di Molfetta, con il primo appuntamento: “Il suono e l’immagine. Il valore aggiunto dal commento musicale”, a cura di Dino Mignogna. A partire dalle formulazioni teoriche di Michel Chion, la lezione esplorerà le logiche con cui il suono e la musica possono arricchire il flusso delle immagini, introducendo peculiari valori espressivi e informativi.

Estetiche e pratiche musicali per il cinema saranno al centro anche di “FILMUZIK”, secondo incontro condotto da Gabriele Panico, in programma venerdì 15 maggio alle 16, al cinema Opera Omnia di Barletta. Si indagherà il rapporto tra musica e immagini in movimento, approfondendo le tecniche e le tecnologie sonore, gli approcci compositivi e i processi di sonorizzazione degli audiovisivi attraverso ascolti guidati e l’analisi di casi studio particolarmente significativi.

La biblioteca comunale “G. Bovio” di Trani ospiterà poi lunedì 18 maggio alle 16, la lezione di Francesco D’Asero, che si occuperà di “Disegni che insegnano. Educare, divulgare e informare attraverso il cinema d’animazione”. Il seminario intende esplorare il ruolo dell’animazione come strumento di trasmissione del sapere, attraverso un approccio storico-analitico utile a conoscere le modalità con cui il linguaggio animato è stato impiegato nell’ambito dello sviluppo educativo e della circolazione delle conoscenze, contribuendo a sostenere i processi di insegnamento.

Il ciclo di seminari si concluderà martedì 19 maggio, sempre alle 16, al Politeama Italia di Bisceglie, con Domenico Elia sul tema “Arte sequenziale a scuola: quale ruolo per il fumetto”. Un incontro per capire le ragioni sottostanti alla ridotta presenza dell’arte sequenziale all’interno delle Indicazioni Nazionali 2025, con l’obiettivo di mostrare invece le potenzialità inespresse sottese all’utilizzo di fumetti e graphic novel all’interno dell’insegnamento delle discipline scolastiche interessate dal documento ministeriale, in particolare della storia e delle STEM.

Gli incontri promossi dal DAMS arricchiscono così il percorso di media education previsto dal progetto “Avvistamenti”, che coinvolge anche la città di Corato con altri due appuntamenti. All’Istituto Comprensivo “Tattoli – De Gasperi”, il critico cinematografico e docente Domenico Saracino è stato protagonista, il 5 maggio alle ore 16, di una masterclass dal titolo: “Nuovi sguardi, nuovi cervelli: teorie e pratiche per un’ecologia dei media”. Partendo dal dato storico (come cinema e televisione hanno formato lo sguardo nel ‘900) e passando dalle neuroscienze l’impatto dello smartphone e dei social media sulla struttura psico-neuro-emotiva degli esseri umani), ci si è interrogati su cosa significhi educare lo sguardo oggi.

Il regista Yuri Ancarani, tra gli autori italiani più affermati a livello internazionale, dialogherà invece il prossimo 13 maggio con docenti e studenti dell’IISS “Federico II – Stupor Mundi”, confrontandosi con loro sulla sua pratica artistica, alimentata da una continua commistione fra cinema documentario e arte contemporanea, risultato di una ricerca spesso tesa ad esplorare regioni poco visibili del quotidiano, in cui l’artista si addentra in prima persona.

Il progetto “Avvistamenti”, che si avvale della professionalità di Daniela Di Niso e Antonio Musci, rispettivamente nei ruoli di responsabile scientifica e responsabile di progetto, coinvolge quest’anno 17 scuole in cinque città pugliesi, tra primarie e secondarie di 1° e 2° grado (33 plessi complessivi), 4.570 studenti, 505 insegnanti, 30 artisti ed esperti, professionisti in ambito cinematografico e audiovisivo, 20 partner di progetto, tra cui comuni, università, accademie, sale cinematografiche, cooperative e associazioni.