Proseguono gli appuntamenti del I Concorso Musicale Internazionale «Francesco Somma», organizzato dall’Associazione Culturale Musicale «Apulia Sinfonietta» con il patrocinio del Comune di Barletta. Tra gli eventi di punta della manifestazione, venerdì 8 maggio 2026 l’Auditorium «Francesco Somma» di via Cavour ospiterà il concerto «Metamorfosi» del Maestro Alfonso Soldano, presidente della commissione del concorso. L’evento avrà inizio alle ore 20.00, con apertura delle porte alle 19.30, e l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 3208792472.

Pianista concertista e docente presso il Conservatorio «Niccolò Piccinni» di Bari, Alfonso Soldano rappresenta una delle figure più autorevoli del panorama pianistico italiano contemporaneo. Fondatore e direttore artistico della Fondazione Aldo Ciccolini di Trani, il maestro ha calcato i palcoscenici di prestigiosi teatri e festival internazionali, distinguendosi anche per il suo impegno nella formazione dei giovani talenti.

Il concerto «Metamorfosi» proporrà un raffinato percorso musicale attraverso trascrizioni pianistiche curate dallo stesso Soldano, con musiche di Francis Poulenc, Claude Debussy e Sergej Rachmaninov. In programma brani celebri come «Sirènes» di Debussy e una selezione di liriche di Rachmaninov trascritte per pianoforte solo, tra cui «Mattino», «Sogno», «Acque di Primavera» e «La notte è triste».

L’appuntamento rientra ufficialmente nel calendario del I Concorso Musicale Internazionale «Francesco Somma», manifestazione nata per valorizzare il talento dei giovani musicisti, promuovere la cultura musicale e offrire al territorio momenti di alto profilo artistico. Tutte le prove concorsuali e il concerto finale si svolgeranno presso lo stesso Auditorium di Barletta. Durante la serata conclusiva saranno inoltre consegnati i premi speciali del concorso, tra cui la borsa di studio «Mariagrazia Vitobello» e il Premio «Disfida di Barletta», che sarà conferito dall’assessore comunale Dileo in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.