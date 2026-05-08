Ricorre oggi, venerdì 8 maggio, la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Una importante ricorrenza finalizzata a rimarcare l’instancabile opera dei volontari, ogni giorno, in ogni angolo del mondo. Presenti per portare conforto, assistenza, speranza a chi ne ha bisogno, incarnano i valori fondamentali della missione svolta dalla grande organizzazione umanitaria.

Per l’occasione l’Amministrazione comunale, accogliendo l’invito diffuso in modo capillare sul territorio dai Comitati locali, illuminerà simbolicamente di rosso la facciata del teatro Curci nella serata odierna, quale gesto simbolico di adesione all’iniziativa promossa su scala internazionale.

Il Sindaco Cosimo Cannito, già Presidente del Comitato locale della CRI, sottolinea il valore del movimento che «Si adopera ogni giorno, grazie alla complessa opera dei volontari, per prevenire e lenire le sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute, favorendo la comprensione reciproca, l’amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli. Soprattutto donne e uomini che agiscono onorando il simbolo della Croce Rossa non fanno alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o opinioni politiche, dando priorità unicamente in base ai bisogni e alle urgenze. A loro rivolgo sincera approvazione interpretando, senza dubbio, anche i sentimenti della comunità di Barletta che rappresento».