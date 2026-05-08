Cresce l’interesse intorno al “Maggio dei libri”. È prossimo l’appuntamento, ingresso libero, ospitato nella sala “Bernardini” della biblioteca di Palazzo San Domenico (via Cavour) alle ore 18 di lunedì 11 maggio 2026. Sarà presentato, in collaborazione con la locale Associazione Italia Nostra, il libro di Michelangelo Filannino “L’ufficiale sanitario di Barletta Michele Mauro (1843-1901): un eroe borghese”. L’autore dialogherà sui contenuti del volume con Luisa Filannino, intervallati dalla lettura di brani a cura di Maria Assunta Paolillo.

«Michele Mauro – sottolineano gli organizzatori – sacrificò la sua vita nel lottare contro le epidemie e proponendo il risanamento urbanistico delle due città in cui operò: Trinitapoli, dove svolse l’attività di medico condotto e Barletta, nella responsabilità di ufficiale sanitario dal 1893 al 1901. Con questo obiettivo pubblicò a proprie spese le Relazioni sanitarie annuali, in cui analizzò scientificamente e minuziosamente la qualità della vita quotidiana degli abitanti. Il volume – chiosano – è l’omaggio ad un intellettuale che può e deve essere di esempio per tutti».

Si ricorda che “Il Maggio dei libri” è promosso dall’Amministrazione comunale (Biblioteca “Sabino Loffredo”) aderendo all’iniziativa nazionale varata dal Ministero della Cultura unitamente al Centro per il libro e la lettura.