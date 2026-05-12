L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che è stata approvata, con Delibera di Giunta Regionale n. 286/2024 e Delibera di Giunta Regionale n. 1401/2025, l’erogazione di un contributo economico aggiuntivo in favore dei soggetti già beneficiari della misura “Budget Caregiver Familiare”. La decisione nasce dalla volontà di rafforzare il sostegno alle famiglie che quotidianamente si fanno carico dell’assistenza di persone non autosufficienti o in condizione di grave fragilità, riconoscendo il valore sociale ed economico del lavoro di cura svolto dai caregiver familiari.

Il contributo straordinario sarà riconosciuto automaticamente ai soggetti già ammessi alla misura “Budget caregiver familiare” approvata con AD. 611/2022 senza necessità di presentare una nuova domanda, e verrà liquidato a seguito dell’acquisizione dei dati del beneficiario (caregiver) riportati negli appositi moduli allegati alla presente.

Per informazioni, contattare il Segretariato Sociale ai seguenti numeri telefonici: 0883/516782-701-726 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30; il giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30.