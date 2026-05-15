Emanata dall’Ufficio Tecnico del Traffico l’ordinanza dirigenziale riguardante la gara podistica “Ciemme Vivi Barletta”, programmata domenica 17 maggio 2026. Il provvedimento comunale prevede limitazioni alla viabilità veicolare per consentire il regolare svolgimento della gara, il passaggio degli atleti e la salvaguardia della pubblica incolumità. In sintesi:

• Dalle ore 7 alle 12, saranno interessate (interamente o in parte) dal divieto di sosta con rimozione piazza e Porta Marina, via Mura del Carmine, via S. Stefano, via Cialdini, via S. Marta, corso Garibaldi, via Cavour, via III Novembre.

• Dalle ore 7 alle 14, sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, divieto di sosta con rimozione dal porto a via S. Samuele.

• Dalle ore 7 alle 23, su corso Vittorio Emanuele (da via Nazareth a via Consalvo da Cordova), divieto di sosta con rimozione e divieto di transito.

• Sulla strada di servizio parallela a via Cafiero (da viale R. Elena e via della Capitanerie di Porto), solo durante la gara, doppio senso di circolazione esclusivamente per i veicoli in ingresso e in uscita alla Lega Navale o per possessori di barca, previo controlli.

• Il divieto di transito sarà invece in vigore, dalle ore 9 circa, sui percorsi appena elencati e sulla controstrada del Lungomare Mennea, viale R. Elena e via della Capitanerie di Porto.

Per i dettagli si invita a consultare il provvedimento dirigenziale allegato al presente comunicato e pubblicato su www.comune.barletta.bt.it.