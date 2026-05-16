Lunedì 18 maggio, alle ore 19:00, l’Azione Cattolica Diocesana vivrà la Messa-Pellegrinaggio presso la Basilica di Santa Maria Maggiore – Concattedrale dell’Arcidiocesi di Trani -Barletta-Bisceglie. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. Giuseppe Pavone, Assistente unitario dell’Azione Cattolica Diocesana.

L’appuntamento si inserisce nel 750° anniversario della Traslazione delle spoglie mortali del Santo Vescovo Ruggero da Canne a Barletta, un tempo di grazia e di memoria che sta coinvolgendo la comunità ecclesiale. In questo mese di maggio l’icona della B.V. Maria dello Sterpeto sosta nella Concattedrale insieme al Busto reliquiario di San Ruggiero, rendendo ancora più intensa e significativa questa occasione di preghiera.

«La speciale circostanza – scrivono in una comunicazione agli associati mons. Giuseppe Pavone, Assistente Unitario dell’AC diocesana – Maria Lanotte, Presidente diocesana di Ac – Angela Macchia e Giuseppe Cacamo, Vicepresidenti del Settore Adulti di AC – e l’Equipe diocesana del SA di Azione Cattolica – suscita nei cuori di tutti i fedeli una disposizione di preghiera gioiosa e profonda verso i Santi Patroni, ai quali affidiamo la vita e la missione di ogni battezzato e di ogni persona di buona volontà.

In un tempo complesso e attraversato da tante inquietudini, l’esempio di Maria, Stella della nuova evangelizzazione, continua a indicare che c’è spazio per la speranza. Siamo immersi nella grande storia dell’amore di Dio per il suo popolo: un amore che ci precede, ci accompagna e continuerà anche dopo di noi, come ha ricordato il Santo Padre Leone XIV nel giorno della supplica alla Madonna di Pompei.

Alla Vergine Maria affidiamo la vita di ciascuno e di ciascuna, il cammino della nostra cara associazione, delle nostre comunità, perché il nostro sia un apostolato vivo, capace di guardare in alto, verso Dio, e di testimoniare il Vangelo nella quotidianità e in ogni circostanza della vita. L’Azione Cattolica Diocesana invita aderenti, educatori, giovani, adulti, famiglie e l’intera comunità diocesana a partecipare e a unirsi in preghiera».