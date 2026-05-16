È tempo di “Una notte in biblioteca” al “Maggio dei libri”: con la sua nona edizione rappresenta senza dubbio uno degli appuntamenti più attesi e di alta riconoscibilità della manifestazione. Organizzato dalla Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” di Barletta in collaborazione con la società Euro & Promos, si rivolge a partecipanti di età compresa tra gli 8 e i 10 anni. Per le piccole e i piccoli partecipanti sono previsti, dalle ore 21 di sabato 30 Maggio 2026 alle ore 8.00 della mattina successiva attività di laboratorio creativo, letture animate, visita guidata notturna della Biblioteca ubicata nel Castello e, infine, il pernottamento nella medesima struttura bibliotecaria, vigilati naturalmente dal personale. Al risveglio, colazione a scelta.

Per l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli “Si tratta di una coinvolgente opportunità per avvicinare le generazioni più giovani alla conoscenza della biblioteca, consacrandola come accogliente e rassicurante spazio dove il sapere, la fantasia e la creatività incontrano il piacere di socializzare in modo spensierato. Senza dubbio una speciale esperienza di promozione della lettura e di crescita umana e culturale in uno scenario magico, ricco di tradizione storica come il nostro Castello”. Sarà possibile formalizzare le iscrizioni dal 18 al 22 maggio (dalle ore 9 alle 19) presso la sede centrale della Biblioteca, nel Castello. Solo nella giornata del 23 maggio (dalle ore 9 alle 13), iscrizioni presso la sede di Palazzo San Domenico, in via Cavour.

Il numero massimo dei partecipanti è fissato in 25. Nel caso le richieste oltrepassino questo tetto, per garantire imparzialità si procederà al sorteggio pubblico degli iscritti alle ore 17 del 26 Maggio, presso la Biblioteca Centrale del Castello, con l’estrazione dei nominativi di 25 partecipanti. Al momento dell’iscrizione dovranno essere accettate le condizioni di partecipazione e l’autorizzazione, firmate da almeno un genitore unitamente alla copia di un documento di identità del genitore stesso. Intolleranze alimentari o allergie dei partecipanti dovranno essere comunicate all’atto di iscrizione. Infine, andrà fornito un numero telefonico attivo durante la notte dell’iniziativa, permettendo di contattare i genitori in caso di necessità. Per le info: 0883 578646.