Il programma del “Maggio dei libri” di Barletta, patrocinato dalla locale Amministrazione e promosso dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura, accoglie Francesco Lotoro. Presenterà, giovedì 21 maggio alle ore 18, presso la Sala Conferenze “Bernardini” della Biblioteca di Palazzo San Domenico, il suo nuovo volume “Future Memories” (ILMC Edizioni), resoconto di ricerche diligenti sulla musica concentrazionaria. L’incontro si realizza in collaborazione con la Fondazione Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria ETS di Barletta. Nella presentazione del libro e nella trattazione delle tematiche correlate, l’autore sarà affiancato dal giornalista Gianluca Veneziani della Redazione RAI del TGR Puglia.

Il libro Future Memories è il resoconto di un triennio di viaggi (2022-2024) compiuti da Lotoro in giro per il mondo allo scopo di ricercare testimonianze umane e acquisire manoscritti, strumenti musicali e materiali bibliografici riguardanti la produzione musicale in campi di concentramento, internamento, sterminio. Il volume è un reportage illustrato su una ricerca che continua ad arricchire di preziosi documenti un archivio destinato a consultazione, esecuzione in concerto e registrazione discografica da parte di studiosi e musicisti. La parte narrativa del volume è integrata da una ricca sezione iconografica.

I viaggi rappresentati nel volume fanno parte del progetto “Future Memories. 100 viaggi alla ricerca della musica perduta” sostenuto da Claims Conference (ente internazionale senza scopo di lucro che si batte per la restituzione dei beni ebraici rubati durante la Shoah e per sostenere i sopravvissuti) oltre che da Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Rothschild Foundation Hanadiv Europe, Righteous Persons Foundation e Puglia Culture (Regione Puglia).