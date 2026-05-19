Due decenni di musica, formazione e grandi interpreti. Il Barletta Piano Festival organizzato dagli Amici della Musica «Mauro Giuliani» presieduti da Francesco Caporale con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Barletta e una serie di sponsor privati, taglia il prestigioso traguardo della ventesima edizione confermandosi tra le manifestazioni pianistiche più autorevoli del Mezzogiorno e punto di riferimento per il pubblico degli appassionati e le nuove generazioni di musicisti. Dal 27 giugno al 10 agosto, la rassegna diretta dal concertista e didatta di fama internazionale Pasquale Iannone proporrà un programma di altissimo profilo artistico, capace di intrecciare la presenza di grandi maestri del pianoforte, interpreti di rilievo internazionale, vincitori di prestigiosi concorsi e alcuni tra i migliori talenti pugliesi.

Il festival, in programma nel salone dell’Hotel La Terrazza, si aprirà simbolicamente ai giovani con un triplo prologo nello spazio eventi A*Stare dedicato alle nuove promesse del pianismo, Flavio Domenico Tozzi (11 giugno), Filippo Alberto Rosso (13 giugno) e Gabriele Martino Di Cesare (16 giugno), testimonianza concreta dell’attenzione che il Barletta Piano Festival continua a riservare alla formazione e alla valorizzazione delle nuove generazioni.

L’inaugurazione ufficiale del 27 giugno, per l’occasione in programma nella piazza d’armi del Castello Svevo, sarà affidata a un originale concerto-divertissement nel segno dell’ironia e della contaminazione tra linguaggi: il popolare comico e inviato satirico barese Pinuccio, al secolo Alessio Giannone, vestirà i panni di Pierino, ma quello immaginato da Sergej Prokofiev, accanto al tenore Francesco Zingariello, che sarà anche impegnato nella veste di direttore dell’Orchestra di Puglia e Basilicata.

Il programma nell’Hotel La Terrazza entrerà nel vivo con una straordinaria parata di pianisti di fama internazionale. Il francese Olivier Gardon (3 luglio), raffinato interprete della grande tradizione romantica e docente apprezzato in tutta Europa, porterà a Barletta la sua esperienza artistica maturata nelle più importanti sale da concerto internazionali. La ceca Jitka Cechova (5 luglio), celebre per le sue interpretazioni della musica boema e in particolare dell’opera pianistica di Smetana, offrirà un recital di grande eleganza e profondità stilistica.

La tedesca Uta Weyand (7 luglio), artista dalla spiccata sensibilità musicale e protagonista di una brillante carriera concertistica internazionale, sarà protagonista di un appuntamento dedicato al grande repertorio pianistico spagnolo tra ‘800 e ‘900. L’11 luglio il festival renderà omaggio a Sergej Rachmaninov con la giovane e già affermata pianista Eva Gevorgyan, talento acclamato dalla critica internazionale, affiancata dall’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Pasquale Iannone.

Tra gli appuntamenti più attesi figura il recital di Boris Berman (18 luglio), autentica leggenda della scuola pianistica internazionale, interprete di riferimento del repertorio russo e docente alla Yale School of Music. A sua volta Alberto Nosé (20 luglio), apprezzato per il suo virtuosismo e la maturità interpretativa, offrirà una lettura intensa e brillante del repertorio romantico.

Il 22 luglio sarà la volta del duo formato da Magdalena Hirsz e Brigitte Meyer, protagonisti di un raffinato recital a quattro mani che metterà in luce l’affiatamento e la sensibilità cameristica dei due interpreti. Natalia Trull (25 luglio), pianista russa di straordinaria caratura artistica, riconosciuta per il suo approccio rigoroso e poetico ai grandi classici, porterà a Barletta il fascino della grande tradizione pianistica moscovita. In arrivo anche Luca Tasca (1 agosto), pianista tra i più interessanti della nuova generazione italiana, apprezzato per il suo temperamento musicale e la qualità delle sue interpretazioni.

Particolarmente significativo sarà il focus dedicato alla produzione pianistica del compositore Carlo Boccadoro (4 agosto). L’autore sarà protagonista di un concerto-intervista nel quale dialogherò con il giornalista Francesco Mazzotta, mentre l’esecuzione delle sue pagine sarà affidata ai pianisti Francesco Lomuscio, Angelo Nasuto e Modesto Picci, interpreti sensibili e attenti alla musica contemporanea.

Accanto ai recital pianistici, il Barletta Piano Festival proporrà una serie di appuntamenti trasversali che ampliano ulteriormente l’orizzonte artistico della manifestazione. Il 30 giugno spazio alla lirica con il recital del basso-baritono Domenico Colaianni e del soprano Claudia Urru, accompagnati al pianoforte da Gregorio Goffredo. Il 13 luglio arriveranno i celebrati PiCello Bros., Francesco e Angelo Pepicelli, il primo violoncellista, il secondo pianista, insieme capaci di coniugare virtuosismo, eleganza e comunicatività.

Il 15 luglio sarà protagonista una coppia tutta pugliese formata dalla flautista Francesca Salvemini e dal chitarrista Antonino Maddonni, distintisi per sensibilità musicale e un brillante percorso artistico. Il 27 luglio il festival ospiterà inoltre il progetto teatral-musicale «Quando s’agita il mare», con la voce recitante di Maurizio Pellegrini e la pianista Nicole Brancale, in un intreccio di parola e musica di forte intensità evocativa.

A suggellare il forte legame tra il festival e la dimensione formativa saranno infine le iniziative della Piano Festival Academy diretta da Pasquale Iannone: la masterclass internazionale di perfezionamento pianistico in programma dal 3 al 10 agosto, la lezione aperta del 6 agosto e i due concerti finali dei corsisti, previsti l’8 e il 10 agosto.

Con la sua ventesima edizione, il Barletta Piano Festival conferma così la propria identità di laboratorio artistico e culturale aperto al dialogo tra generazioni, linguaggi ed esperienze musicali differenti. Un traguardo importante che celebra vent’anni di attività nel segno dell’eccellenza, della divulgazione e della grande musica dal vivo.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.15.

Info 347.6194215 – barlettapianofestival.it.