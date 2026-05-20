Soundiff presenta la nuova edizione di Soundiff Young Concert 2026, una rassegna concertistica che porterà sul palco dell’Auditorium GOS l’Orchestra Giovanile under35 Soundiff, nell’ambito della 13° Stagione Concertistico – Orchestrale, finanziata dal Ministero della Cultura nell’ambito del Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo e dalla Regione Puglia, Sezione Economia della Cultura. Quattro appuntamenti, in programma tra il 24 maggio e il 14 giugno 2026, accompagneranno il pubblico in un viaggio sonoro che attraversa epoche, stili e suggestioni, dalla musica classica francese alla musica del Novecento. Con un abbonamento accessibile e una proposta artistica di alto livello, la rassegna conferma l’impegno di Soundiff nella valorizzazione dei giovani talenti under35.

Ad inaugurare la rassegna, domenica 24 maggio, sarà il Soundiff Percussion Ensemble con lo spettacolo ‘L’Arte del Suono. Omaggio a Maurice Ravel e Claude Debussy’, un viaggio raffinato tra le suggestioni impressioniste di Ravel e Debussy, dove le percussioni diventano protagoniste assolute. Il Soundiff Percussion Ensemble, formato da Giuseppe Padalino, Giuliano Caposeno e Simone Piacentini alle percussioni, Giorgia Bianco al pianoforte e Giusi Riefoli al flauto, guiderà il pubblico in un’esperienza sonora ricca di colori, ritmi e atmosfere evocative. Il concerto è dedicato alle musiche di Ravel e Debussy ed esplora la raffinatezza timbrica e il senso del colore propri della scrittura musicale francese, attraverso trascrizioni e rielaborazioni pensate appositamente per questo organico cameristico che vedrà le percussioni dialogare con il pianoforte e il flauto.

A seguire, domenica 31 maggio, ‘Notturni, Serenate e Antiche Danze’ con l’Orchestra Soundiff, un affascinante itinerario musicale tra epoche e linguaggi diversi. L’orchestra Soundiff, diretta da Giuseppe Fabrizio, guiderà il pubblico in un percorso elegante e suggestivo. Il concerto si aprirà con il Concerto in Sol minore RV 156 di Antonio Vivaldi, esempio di energia barocca e vivace dialogo tra le parti. A seguire la celebre Eine kleine Nachtmusik KV 525 di Wolfgang Amadeus Mozart, simbolo di equilibrio, grazia e luminosità. Le melodie si faranno evocative con Antiche arie e danze per liuto n. 3 di Ottorino Respighi. Il programma si completerà con la Serenata per archi di Gyula Beliczay, ricca di lirismo e calore espressivo.

Si prosegue domenica 7 giugno con ‘Capolavori della Tradizione Musicale Europea’ e l’Orchestra Soundiff. Un concerto dedicato alle grandi pagine della musica classica europea. L’orchestra Soundiff, diretta da Giuseppe Fabrizio, guiderà il pubblico tra atmosfere eleganti e suggestive. Lo spettacolo musicale si aprirà con il brillante Divertimento K136 di Wolfgang Amadeus Mozart, ricco di energia e chiarezza. La Pavane di Maurice Ravel evoca una danza lenta e nostalgica. La Sinfonia per archi di Felix Mendelssohn-Bartholdy esprime slancio giovanile e intensità romantica. Il Lyrisches Andante di Max Reger offre un momento lirico e introspettivo.

Gran finale domenica 14 giugno con il concerto ‘Tra Danza e Cantabile. Dal Classicismo al Novecento Musicale’, un concerto che mette al centro il dialogo intimo e raffinato del quartetto d’archi, dove ogni strumento diventa voce protagonista. Il Soundiff Strings Ensemble, insieme al quartetto Piccinni ospite, accompagna il pubblico in un viaggio tra epoche e stili, unendo eleganza formale e intensità espressiva. Si parte con il Quartetto n. 1 in do maggiore di Giovanni Battista Latilla, pagina settecentesca brillante e ricca di equilibrio, che valorizza il dialogo tra gli strumenti. Segue il celebre Quartetto op. 64 n. 5 “L’Allodola” di Joseph Haydn, noto per la sua leggerezza e per il tema iniziale che richiama il canto di un’allodola, simbolo di grazia e luminosità. Un programma coinvolgente che invita all’ascolto attento, tra lirismo, ritmo e forti contrasti emotivi. Soundiff Young Concert 2026 si conferma come un’importante occasione di incontro tra pubblico e nuove generazioni di musicisti under35, offrendo concerti di alta qualità artistica in un contesto accessibile e coinvolgente.

La rassegna rappresenta un ponte tra tradizione e contemporaneità, valorizzando la musica come forma espressiva viva, attuale e capace di emozionare.

I concerti si terranno presso l’Auditorium GOS in Viale Marconi 41 a Barletta. Porta ore 18, inizio ore 18.30. Abbonamento a 4 concerti 20€, biglietto intero 10€. Info e prenotazioni al 3247994620.