Anche quest’anno l’Amministrazione comunale aderisce alla “Notte Europea dei Musei” promossa dal Ministero della Cultura e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta l’Unione con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale continentale.

L’evento costituisce un’occasione imperdibile per conoscere e apprezzare il patrimonio monumentale al di fuori dei consueti orari. Il programma predisposto dall’Ente prevede, dalle ore 20 alle 23 l’apertura straordinaria del Castello, del Museo Civico e della Pinacoteca De Nittis a Palazzo Della Marra con biglietto di ingresso al prezzo simbolico di € 1,00.

All’interno del Castello sarà possibile visitare il Museo Civico con le sezioni Galleria Antica, Galleria dell’Otto e Novecento, Galleria Cafiero e Lapidarium. Sono, inoltre, previste le visite guidate nella biblioteca “Loffredo” al cui interno, tra l’altro, è stata appena allestita la “Bibliofarmacia Letteraria: libri che curano l’anima”, progetto innovativo che punta a trasformare la lettura in uno strumento di benessere emotivo e sociale, proponendosi come luogo di cura, relazione e crescita personale.

A Palazzo Della Marra, sede della Pinacoteca “Giuseppe De Nittis”, insieme all’esposizione permanente del pittore barlettano sarà possibile visitare la mostra temporanea, organizzata in collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, “Custodi dell’arte: dall’impresa dei Monuments Men alla missione dell’Arma dei Carabinieri”, composta da circa 20 opere, che racconta alcune operazioni condotte dall’Arma nel recupero di opere artistiche di inestimabile valore.

Info: Palazzo Della Marra 0883 538372, Castello 0883 578621, Info-Point Turistico 0883 331331.

«L’adesione della nostra Città alle Giornate Europee dei Musei – hanno dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli – rappresenta una straordinaria opportunità per riaffermare il ruolo centrale della cultura come volano del nostro territorio. Partecipare a questo prestigioso circuito continentale ci permette non solo di spalancare le porte del nostro patrimonio storico a cittadini e turisti, ma anche di sentirci parte integrante di una grande comunità europea che si riconosce nei medesimi valori di bellezza, memoria e identità. I musei non sono custodi polverosi del passato, ma spazi vivi di confronto, piazze culturali dove si costruisce il futuro delle nostre comunità. Invitiamo tutta la cittadinanza, in particolare le famiglie e i più giovani, a vivere da protagonisti questa festa, riappropriandosi di spazi che appartengono a ciascuno di noi».