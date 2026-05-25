In calendario sabato prossimo 30 maggio, nel Borgo di Montaltino, l’edizione 2026 della “Merenda nell’Oliveta”. L’evento, incluso nel novero delle iniziative promosse sull’intero territorio nazionale dal circuito dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, vanta il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Puglia (Presidenza e Assessorati all’Agricoltura e al Turismo), nonché di Puglia Promozione, ENIT S.p.A., UNPLI – Unione nazionale Pro Loco d’Italia e LILT.

Su scala locale c’è la puntuale egida dell’Amministrazione comunale di Barletta e l’organizzazione dell’Associazione Terroir. «Un momento speciale – come spiegano i promotori – che invita cittadini e visitatori a rallentare il ritmo, a riconnettersi con la terra e a riscoprire il fascino discreto del paesaggio olivicolo italiano. Nel 2026 l’Italia celebra l’80° anniversario della Repubblica. La Merenda nell’Oliveta racconta questa ricorrenza attraverso un’immagine semplice e potente: la Repubblica come un olivo vivo, radicato nella storia del Paese e nutrito ogni giorno dai gesti delle persone. L’olivo diventa la tela simbolica dell’iniziativa: un albero dalle radici profonde nei valori che tengono insieme una comunità, un tronco che unisce territori e generazioni, rami che si estendono nelle Città dell’Olio e nelle storie quotidiane di chi le abita. Ogni oliveta si trasformerà in uno spazio di condivisione dando vita a una narrazione collettiva dedicata all’olio extravergine d’oliva, alla salute, alla natura, alla bellezza». Questo il programma del 30 maggio nel Borgo di Montaltino:

• Ore 17.15: Parcheggio auto opportunamente segnalato alle porte del

Borgo di Montaltino.

• Ore 17.30: Luogo di incontro nel Borgo di Montaltino davanti la Chiesetta dedicata ai Santi Patroni S. Michele Arcangelo e SS Annunziata.

• Ore 18: Presentazione dell’evento e saluti istituzionali.

• Ore 18.30: Racconto storia e tour del borgo con i luoghi più importanti e significativi del Borgo di Montaltino con percorso sensoriale tra gli ulivi secolari, con free walking tour:

– Chiesetta.

– Palazzo Ducale della famiglia Carcano.

– Fontana di Montaltino.

– Palazzo del conte De Raymondi.

• Ore 18.45 partenza attività:

– Giro su carro trainato a cura di cavalieri del mito.

– Giro su bici elettriche a cura di Bikerently (su prenotazione, max 24 persone).

– Intrattenimento e laboratorio del riciclo a cura della Pro Barletta e G&G riciclando.

– Laboratorio di Arte e pittura a cura di Antonella Palmitessa (su prenotazione, max 15 persone).

– Karma Puglia Artigianato.

– Laboratorio Cera Lacca a cura di Arcangela Leone.

– “Come nasce una pianta” Laboratorio per bambini a cura di Azienda Agricola Valperga di Masino. (Su prenotazione, max 22 persone).

– L’arte dell’intreccio a cura di Eddie Creations.

– Lezione di Pilates a cura di Michele Musti Medical Accademy (Su prenotazione, max 50 persone. Dotarsi di asciugamano o tappetino).

– Lezione di Yoga a cura di Piccolo Loto A.S.D. (Su prenotazione, max 50 persone. Dotarsi di asciugamano o tappetino).

– Visita Frantoio Settanni a cura di Florinda Settanni (su prenotazione, max 50 persone).

– Talking sull’olio EVO olio e caratteristiche benefiche di prevenzione contro il cancro a cura della LILT.

– Degustazione di vino a cura di Cantine della Bardulia, Cantina Sociale, Degustazione Olio EVO Agrimaggiore e Settanni.

• Ore 20.00 degustazione prodotti tipici del nostro territorio accompagnato da intrattenimento e danze popolari a cura di Radio Gamma e BAT Folk.

Merenda pane e olio, bruschette, pomodoro, rucola e mozzarella,

orecchiette alla crudaiola, cialdella della tradizione, dolce (Mya Patisserie), vino e acqua.

• Ore 22.00 Saluti finali.

N.B. Prenotazioni gestite da Pro Loco Montaltino o direttamente sul posto tramite InfoPoint allestito per l’occasione. Si gradisce messaggio WhatsApp al numero 3470198814. In alternativa cliccare al link https://forms.gle/hBDH3yTtr9fdceMGA