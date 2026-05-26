Mercoledì 27 maggio, alle ore 18, nel quadro delle iniziative in calendario per il “Maggio dei Libri” 2026, sarà presentato nella sala “A. Bernardini” di Palazzo San Domenico, in via Cavour, il volume di Renato Russo “La Biblioteca comunale ‘Sabino Loffredo’ di Barletta nel contesto storico della nostra cultura”, con presentazione del prof. Ugo Villani che dialogherà con l’autore. L’incontro è aperto al pubblico.

Il volume, edito da Rotas, illustra la storia della Biblioteca di Barletta nel corso di poco più di due secoli (1814-2026), contestualizzando gli eventi storici di questo lungo periodo, i fatti del loro tempo, i libri e i loro autori, i bibliotecari e i lettori, l’economia, la religione e la società con i suoi retroscena che hanno segnato le vicende storiche del territorio. Un particolare riguardo agli anni successivi all’Unità d’Italia, alla progressiva nascita della consistenza del contesto librario cittadino, al secolo breve del Novecento con la nascita, accanto alla Biblioteca, di altre importanti associazioni culturali che attraverso accreditati autori hanno lasciato di sé un’indelebile traccia, con l’auspicio che essa possa ancora promuovere la nostra cultura ed esaltare la nostra storia millenaria.

Per l’Assessore alla Cultura, Oronzo Cilli, «Quest’appuntamento del Maggio dei libri merita il massimo interesse e la più ampia partecipazione. Grazie al meticoloso lavoro di Renato Russo si approfondisce la conoscenza della nostra biblioteca e l’itinerario che ne ha caratterizzato il cammino storico, elevandone progressivamente prestigio e cifra esponenziale. Il narrato del volume è la accurata connessione tra passato, presente e futuro di un inclusivo presidio culturale che è dovere morale della comunità e delle istituzioni far conoscere e tutelare».