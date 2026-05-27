Un pomeriggio nel segno dell’immaginazione e del ricordo, con ben 45 studenti dai 6 ai 18 anni premiati tra Barletta, altre città pugliesi e Roma e la volontà di rendere il giusto omaggio a una figura educativa che ha lasciato un ricordo profondo nella comunità scolastica e cittadina. Questi gli ingredienti che hanno arricchito la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso letterario e grafico-pittorico “Cara Maestra…”, iniziativa dedicata alla memoria della maestra Giovanna Laforgia, scomparsa due anni e mezzo fa. La sua eredità è ancora palpabile.

Al cinema Paolillo di Barletta hanno risposto presenti studenti, docenti, dirigenti scolastici e famiglie provenienti da istituti scolastici del territorio e da altre regioni. Centinaia di bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado sono stati chiamati a raccontare attraverso lettere, elaborati artistici e contenuti multimediali il rapporto con un insegnante capace di lasciare un segno nella propria vita. L’appuntamento di martedì 26 maggio ha rappresentato non solo il momento conclusivo del concorso e della premiazione dei vincitori, ma anche un’occasione per celebrare il legame profondo tra scuola, famiglie e territorio, nel ricordo della maestra Giovanna Laforgia, la cui eredità umana continua a ispirare questo progetto.