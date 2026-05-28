Il “Maggio dei libri” 2026 promosso dal Comune di Barletta “sconfina” a giugno per recuperare la presentazione del volume “Una vita in toga: uomini e avvocati” e il relativo incontro con l’autore, Carmine Di Paola.

L’appuntamento con il pubblico è per giovedì 4, alle ore 18, nella Sala “Bernardini” di Palazzo San Domenico. Ingresso libero. Nel volume edito da Progedit il protagonista, come spiegato in sinossi, “Guarda in retrospettiva oltre mezzo secolo di vita vissuta nei tribunali per coglierne gli aspetti significativi legati agli uomini più che alle vicende giudiziarie. Avvocati, magistrati, cancellieri sono i protagonisti indiscussi di questo racconto. Che rendono un quadro variegato e policromo appunto di una particolarissima umanità che agisce e si esprime nei palazzi di giustizia, creando una professione e un pianeta tanto suggestivi quanto per certi versi irripetibili. I ricordi si sono riversati dalla mente in ordine sparso e una loro successiva selezione ha tenuto sempre presente l’esigenza di riportare comunque al lettore il bello e il brutto, il buono e il cattivo, l’esaltante e l’esecrabile di una avventura alla fine meravigliosa, rappresentata da una vita in toga. Una semplice testimonianza. E anche un atto di fede”.