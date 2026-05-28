Sabato prossimo – 30 maggio 2026 – due appuntamenti, per il Circolo “Franco Dambra” di AVS – Sinistra Italiana.

– Alle 10 in viale Regina Elena, di fronte al Molo di Levante, per raccogliere le firme e le istanze della cittadinanza che vuole tornare a vivere il “Braccio” in sicurezza e che vuole chiarezza sui progetti di cui in città si parla in modo troppo vago.

– Alle 18:30, presso la nostra sede in via Fraggianni 9, un primo momento di autoformazione: una conversazione sul percorso dell’urbanistica barlettana dagli anni 70 ad oggi, che proverà ad analizzarne errori, orrori e quel che c’è da salvare, imparando a riconoscere le parole chiave usate da tecnici e politici per poterne capire di più e non sentirsi tagliate e tagliati fuori da un dibattito fondamentale per il futuro della città.

«Gli strumenti per ridare ossigeno alla città esistono: impariamo a usarli insieme con la stessa voglia di costruire insieme il futuro della città».