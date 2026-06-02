La memoria del missionario comboniano e martire della fede padre Raffaele Di Bari sarà al centro del concerto-testimonianza “Sognando la Pace”, in programma mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 20, nella chiesa di San Michele, in via Cialdini 58 a Barletta. L’iniziativa è promossa dall’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, attraverso il Centro Missionario Diocesano “Padre Raffaele Di Bari, Loribamoi”, con la collaborazione del Capitolo Cattedrale Santa Maria Maggiore, nell’ambito delle celebrazioni dedicate al missionario comboniano.

Momento particolarmente significativo della serata sarà la presenza di suor Hellen Manano, proveniente dall’Uganda, sopravvissuta all’attentato mortale che il 1° ottobre 2000 costò la vita a padre Raffaele Di Bari. La religiosa offrirà la propria testimonianza, ripercorrendo una vicenda segnata dal dolore ma anche dalla speranza e dall’impegno per la pace. L’evento unirà musica e riflessione, proponendo un percorso capace di coinvolgere il pubblico attraverso il linguaggio universale dell’arte e il racconto di esperienze vissute. Ad accompagnare la serata saranno il pianista Giuseppe Massarelli e il percussionista Maurizio Lampugnani, che contribuiranno a creare un clima di ascolto e meditazione.

Sono inoltre previsti gli interventi di don Francesco Fruscio, don Vito Carpentiere e don Rino Caporusso, che offriranno ulteriori spunti di approfondimento sulla figura di padre Raffaele Di Bari e sul valore della testimonianza cristiana nei contesti segnati dalla violenza e dalla sofferenza.

L’incontro si inserisce nel programma delle iniziative dedicate alla figura del missionario comboniano, ricordato ancora oggi per il suo servizio evangelico e per la sua testimonianza di fede fino al dono della vita. La serata rappresenterà un’occasione per riflettere sul tema della pace, della missione e della solidarietà tra i popoli, raccogliendo l’eredità spirituale lasciata da padre Raffaele Di Bari.