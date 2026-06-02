L’Ufficio di Prossimità: “Un servizio totalmente gratuito, integrato nei Servizi Sociali del Comune, diventato un punto di riferimento sul territorio”. Consolidare un servizio essenziale, presente presso il Settore Welfare del Comune di Barletta, azzerare le distanze tra i cittadini e i tribunali e supportare concretamente le fasce più vulnerabili della popolazione. Con questo spirito il Settore Welfare invita i rappresentanti di enti, associazioni e l’intera cittadinanza a partecipare all’incontro che si terrà, martedì 9 giugno 2026, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, presso Palazzo San Domenico a Barletta.

L’evento rappresenta un momento chiave di una più ampia campagna di sensibilizzazione e informazione che vede l’Ufficio di Prossimità (UdP) di Barletta come un solido punto di riferimento sul territorio. L’appuntamento locale è stato infatti inserito come tappa ufficiale del “Road Show” degli Uffici di Prossimità, l’importante iniziativa itinerante nata per valorizzare e portare a conoscenza tale eccellente servizio, attivo in tanti Comuni pugliesi. Un servizio gratuito e integrato nei Servizi Sociali per i più fragili. L’Ufficio di Prossimità di Barletta è un servizio completamente gratuito che si inserisce organicamente nel sistema dei Servizi Sociali comunali. La sua missione principale è offrire un supporto concreto e orientamento alle persone fragili ed alle loro famiglie, facilitando la gestione delle pratiche di Volontaria Giurisdizione (come amministrazioni di sostegno, tutele e istanze da presentare al Giudice Tutelare). Grazie a questa integrazione, i cittadini possono espletare adempimenti complessi direttamente in Comune, senza il bisogno di recarsi fisicamente presso le sedi dei tribunali e senza alcun costo.

L’UdP di Barletta vanta l’importante primato di essere stato il primo in assoluto a nascere nella Regione Puglia. Nonostante la sua recente attivazione, lo sportello ha già registrato oltre 70 accessi in brevissimo tempo. Numeri che testimoniano una risposta pronta ed efficace ai bisogni dei cittadini e che ne

giustificano la centralità all’interno del Road Show regionale. L’incontro del 9 giugno sarà un’occasione importante per conoscere nel dettaglio i servizi erogati e per dialogare con i rappresentanti di Regione Puglia, Presenti per l’occasione nella figura del Dott. Pasquale Marino: «La collaborazione tra i Servizi Sociali, il tessuto associazionistico e la cittadinanza è fondamentale per consolidare una rete informativa capillare, capace di fare in modo che nessuna persona fragile sia lasciata indietro»

COME PARTECIPARE ALL’EVENTO:

Per ragioni organizzative e per garantire una corretta accoglienza, Vi invitiamo a confermare la vostra presenza registrandoVi tramite il seguente modulo online:

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• Link esteso per il browser: https://forms.gle/Wbzb6dyUVUqMSykU6

RIEPILOGO INFO UTILI:

• Quando: Martedì 9 Giugno 2026 – Ore 16:30 – 18:30

• Dove: Palazzo San Domenico, Barletta –Via Cavour, 8, 76121 Barletta(BT)

• Costo: totalmente gratuito