Si è concluso con l’Assemblea plenaria il percorso di ascolto, partecipazione e concertazione promosso dall’Amministrazione comunale per la definizione del VI Piano Sociale di Zona 2026-2028 dell’Ambito Territoriale di Barletta, strumento di programmazione delle politiche sociali per il prossimo triennio.

L’incontro, svoltosi presso il Polo della Legalità, ha rappresentato il momento conclusivo di un articolato percorso di co-programmazione che ha coinvolto istituzioni, ASL BT, organizzazioni sindacali, enti del Terzo Settore, associazioni, istituzioni scolastiche, operatori della rete socio-sanitaria e cittadini. Nel corso dell’Assemblea sono stati illustrati gli esiti del percorso partecipativo, che ha raccolto oltre 80 proposte progettuali emerse dai tavoli tematici dedicati alle politiche familiari e per i minori, all’invecchiamento attivo e alla disabilità, nonché all’inclusione sociale e al contrasto alla povertà. I contributi raccolti costituiranno la base della programmazione del nuovo Piano Sociale di Zona.

Particolare attenzione è stata dedicata al rafforzamento dell’integrazione socio-sanitaria tra Comune e ASL BT, attraverso il nuovo Accordo di Programma, e alla definizione delle priorità strategiche che guideranno gli interventi del welfare locale nel triennio 2026-2028, con l’obiettivo di garantire servizi sempre più efficaci, integrati e vicini ai bisogni delle persone.

L’Assemblea ha inoltre rappresentato l’occasione per presentare la nuova identità comunicativa del Settore Welfare, sintetizzata nel claim “Welfare Barletta – Una realtà che abbraccia tutta la comunità”, espressione di un modello di welfare fondato sulla prossimità, sulla partecipazione e sulla costruzione di una rete territoriale sempre più inclusiva.

Con la conclusione del percorso partecipativo prende ora avvio la fase amministrativa che porterà all’approvazione del VI Piano Sociale di Zona 2026-2028 e alla successiva attuazione degli interventi programmati. Tutta la documentazione relativa al percorso di costruzione del VI Piano Sociale di Zona 2026-2028 è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Barletta: https://www.comune.barletta.bt.it/sito/pagina/280611-vi-piano-sociale-di-zona-dell’ambito-territoriale-di-barletta-2026-2028