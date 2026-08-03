Il Comune di Barletta ricorda che sono stati pubblicati n. 10 avvisi di mobilità volontaria ex art.30 D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. per reperire diversi profili professionali. Gli avvisi sono in pubblicazione sul Portale della Funzione Pubblica “InPA”, all’Albo Pretorio del Comune di Barletta e sul sito del Comune di Barletta, nel link Amministrazione trasparente/Bandi di concorso. È possibile presentare domanda sul Portale della Funzione Pubblica “InPA” fino alle ore 23.59 del giorno 8 agosto 2026.

Destinatari dei presenti avvisi sono i dipendenti di una P.A., con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, che hanno maturato un’esperienza lavorativa, alla data di scadenza dell’avviso, di almeno 12 mesi nella categoria giuridica e nel profilo professionale corrispondente a quello del posto da ricoprire. La documentazione richiesta da allegare alla domanda, pena l’esclusione della stessa, è il nulla osta definitivo dell’Amministrazione di appartenenza, o dell’attestazione circa la non sussistenza delle condizioni per le quali è necessario il previo assenso dell’amministrazione, ai sensi dell’art.30, comma 1 e comma 1.1, del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., rilasciato dall’organo competente, tranne se i CCNL di comparti diversi dal comparto Funzioni locali del candidato che presenta domanda lo escludano espressamente.