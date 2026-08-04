Il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito e l’Amministrazione comunale condannano fermamente il gravissimo episodio verificatosi sul lungomare di Ponente, dove un’autovettura è stata danneggiata con una scritta offensiva, incisa sul cofano, rivolta alla proprietaria, persona con disabilità. Gesto vile e inaccettabile su cui il Sindaco, anche a nome della Giunta, ha voluto esprimere un pensiero netto e deciso: «Vedere la propria auto rigata con la scritta ‘DISABILE’ è un atto ignobile che lede non solo la dignità della persona che lo subisce, ma l’intera comunità di appartenenza. Barletta riconosce da sempre, sostenendoli, i valori di inclusione, solidarietà e rispetto reciproco. Atti di inciviltà come questo, benché isolati, offendono la coscienza civile collettiva e non possono essere ammessi. Nell’esprimere sinceri sentimenti di solidale vicinanza alla vittima e ai suoi familiari, l’Amministrazione ribadisce il proprio impegno quotidiano nella difesa dei diritti collettivi e nella tutela di chi deve misurarsi con ostacoli e difficoltà, promuovendo in risposta all’intolleranza la cultura dell’inclusione e contrastando vigorosamente qualsiasi forma di discriminazione e ingiustizia».