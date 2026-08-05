Per la sezione «Grandi artisti italiani» del Barletta Piano Festival diretto da Pasquale Iannone, giovedì 6 agosto, alle 21.15, il salone climatizzato dell’Hotel La Terrazza ospiterà un appuntamento dedicato alla grande musica da camera con il duo formato dalla violinista Margherita Di Giovanni e dal pianista Matteo Fossi, due interpreti tra i più autorevoli del panorama concertistico italiano. Il programma attraversa oltre un secolo di musica, offrendo un affascinante itinerario tra Romanticismo, Novecento storico e contaminazioni contemporanee con brani di Carl Renecke, Nino Rota, Rebecca Clarke e Astor Piazzolla.

Ad aprire la serata saranno i “Drei Phantasiestücke” op. 43 di Carl Reinecke, pagine di elegante lirismo nelle quali viola e pianoforte dialogano con raffinata intensità espressiva. Seguirà l’“Intermezzo” di Nino Rota, piccolo gioiello cameristico in cui la cantabilità tutta italiana si intreccia a una scrittura ricca di fascino e suggestione. Cuore del concerto sarà la “Sonata per viola e pianoforte” di Rebecca Clarke, autentico capolavoro del repertorio novecentesco per lo strumento ad arco, caratterizzato da una scrittura intensa, virtuosistica e di straordinaria profondità emotiva. Gran finale nel segno di Astor Piazzolla con Le Grand Tango, pagina trascinante che fonde il linguaggio del tango argentino con la forma colta, affidando ai due strumenti un dialogo carico di energia, sensualità e brillantezza.

Fiorentino, Matteo Fossi è considerato uno dei più importanti pianisti italiani della sua generazione. Formatosi alla Scuola di Musica di Fiesole e perfezionatosi con gigante degli ottantotto tasti come Maria Tipo, Pietro De Maria e Maurizio Pollini, svolge da oltre venticinque anni un’intensa attività internazionale come solista e camerista. Fondatore del Quartetto Klimt, ha suonato nei principali teatri e festival d’Europa, delle Americhe e dell’Asia, collaborando con artisti di assoluto rilievo e incidendo per alcune delle più prestigiose etichette discografiche. Accanto all’attività concertistica affianca quella didattica e organizzativa: insegna al Conservatorio «Rinaldo Franci» di Siena, che ha diretto dal 2021 al 2024, ed è oggi co-direttore artistico dell’associazione Suoni Riflessi di Firenze.

A sua volta Margherita Di Giovanni si è distinta dapprima come violinista e successivamente come violista, imponendosi rapidamente tra le interpreti più apprezzate della sua generazione. Dopo gli studi nei Conservatori di Pesaro, Milano e L’Aquila e il perfezionamento con importanti maestri internazionali, ha sviluppato una brillante carriera cameristica, collaborando con prestigiose istituzioni e festival italiani ed europei. Già fondatrice del Quartetto Guadagnini, formazione insignita del Premio Farulli della Critica Musicale Italiana, dal 2024 è violista del Quartetto Klimt. Ed è anche prima viola del Colibrì Ensemble di Pescara, nonché docente di musica da camera al Conservatorio di Siena.

Il Barletta Piano Festival è organizzato dagli Amici della Musica «Mauro Giuliani» presieduti da Francesco Caporale con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia nell’ambito del progetto sostenuto con risorse POC Puglia 2021-2027, Linea di intervento 6.2 ‘Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti’, a valere sull’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per il sostegno alle attività di Spettacolo dal vivo – Triennio 2025-2027 della Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia, del Comune di Barletta e una serie di sponsor privati.

Info 347.6194215 – barlettapianofestival.it.