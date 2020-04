«Quest’anno – scrive in una comunicazione ai fedeli Don Francesco Fruscio, Arciprete della Basilica Concattedrale di S. Maria Maggiore – la presenza della Sacra Icona della Madonna dello Sterpeto nella nostra città, si riveste di particolare significato. Sentendoci in comunione con quanti sono stati colpiti e provati dalla epidemia del Covid-19, vogliamo affidarci più intensamente alla Madre di Dio perché ci maturi e ci aiuti ad attraversare l’ora presente. Ma per aiutarci a superare al meglio la presente emergenza, quest’anno siamo chiamati a riformulare i criteri del nostro pellegrinaggio spirituale ai piedi di Maria.

Per venire incontro a tutti, ci saranno di aiuto le emittenti televisive, Teleregione (canale 14) , Amica9 (canale 91) e EasyTV (canale 190), che ringraziamo per la disponibilità. Tre saranno i momenti che saranno partecipabili da tutti attraverso le reti tv: la Santa Messa del mattino ore 8.00, presieduta da un sacerdote della città. Il Pellegrinaggio pomeridiano delle parrocchie vissuto in due momenti: il Santo Rosario delle ore 17,30 e la S. Messa delle ore 18,00. Ed infine la preghiera mariana di fine giornata ovvero il Santo Rosario delle ore 21.30 che sarà guidato ogni giorno dai presbiteri della città. Affidiamoci alla Madre di Dio perché ci conduca al Figlio, unica speranza dell’umanità».

Le celebrazioni si volgeranno a porte chiuse e vedranno soltanto la partecipazione dei ministri funzionali alla realizzazione dei sacri riti, nonché dei tecnici per le dirette televisive. Di seguito il programma delle celebrazioni fino all’8 maggio.

Venerdì 1 maggio 2020

· Ore 18.45, Accoglienza in Cattedrale della Sacra Icona da parte dell’Arcivescovo, Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Leonardo D’Ascenzo e preghiera di accoglienza.

· Ore 21.30, Recita del santo Rosario animato da una rappresentanza del Presbiterio cittadino.

Sabato 2 maggio 2020

· ore 8.00. S. Messa, presieduta da Don Dario Dicorato.

· Ore 17.30, Pellegrinaggio e s. Rosario animato dalla Comunità S. Maria di Nazareth.

· Ore 18.00, S. Messa presieduta dall’abate, don Ignazio Leone.

· Ore 21.30, S. Rosario a conclusione della giornata, animato da don Francesco Fruscio, arciprete del Capitolo Cattedrale.

Domenica 3 maggio 2020 – IV Domenica di Pasqua

· Ore 8.00, S. Messa domenicale, presieduta dall’Arciprete del Capitolo Cattedrale, don Francesco Fruscio.

· Ore 17.30, Pellegrinaggio e s. Rosario animato da una rappresentanza dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio.

· Ore 18.00, S. Messa domenicale presieduta da don Claudio Gorgoglione, vicario parrocchiale della Parrocchia Buon Pastore e cappellano della delegazione di Barletta dell’Ordine Costantiniano di san Giorgio. Assiste don Francesco Fruscio, Cappellano di merito dell’Ordine.

· Ore 21.30, S. Rosario a conclusione della giornata, guidato da mons. Filippo Salvo, arcidiacono del Capitolo Cattedrale.

Lunedì 4 maggio 20020

· ore 8.00 ,S. Messa, presieduta dall’Arcivescovo, Mons. Leonardo D’Ascenzo.

· Ore 17.30, Pellegrinaggio e s. Rosario dalla Parrocchia Santa Maria della Vittoria.

· Ore 18.00, S. Messa, presieduta dall’amministratore parrocchiale mons. Leonardo Doronzo.

· Ore 21.30, S. Rosario a conclusione della giornata, guidato da don Vito Carpentiere, primicerio del Capitolo Cattedrale.

Martedì 5 maggio 2020

· 8.00, S. Messa, presieduta da don Massimo Serio, vicario parrocchiale della Parrocchia San Paolo.

· Ore 17.30, Pellegrinaggio e S. Rosario animato dalla Parrocchia San Nicola.

· Ore 18.00, S. Messa presieduta dal parroco, don Giuseppe Cavaliere.

· Ore 21.30, S. Rosario a conclusione della giornata, guidato da don Ignazio Leone, abate del Capitolo Cattedrale.

Mercoledì 6 maggio 2020

· ore 8.00, S. Messa, presieduta da don Claudio Maino, collaboratore parrocchiale della Parrocchia SS. Trinità ed educatore del Seminario Regionale Pugliese.

· Ore 17.30, Pellegrinaggio e S. Rosario animato dalla Parrocchia SS. Crocifisso.

· Ore 18.00, S. Messa, presieduta dal parroco, mons. Giuseppe Paolillo.

· Ore 21.30, S. Rosario a conclusione della giornata, guidato da don Franco Todisco, penitenziere del Capitolo Cattedrale.

Giovedì 7 maggio 2020

· ore 8.00, S. Messa, presieduta da don Francesco Scommegna, collaboratore parrocchiale della Parrocchia Sant’Andrea.

· Ore 17.30, Pellegrinaggio e S. Rosario animato dalla Parrocchia San Filippo Neri.

· Ore 18.00, S. Messa, presieduta dal parroco, p. Antonello Barbaro osj.

· Ore 19.30, Primi Vespri solenni, della festa della B.V.M. dello Sterpeto, Patrona principale di Barletta, presieduti dall’Arciprete, don Francesco Fruscio.

· Ore 21.30, S. Rosario a conclusione della giornata, guidato da mons. Angelo Dipasquale e da don Ruggiero Caporusso, canonici del Capitolo Cattedrale.

Ven8 maggio 2020 – Solennità di Maria SS. dello Sterpeto, Patrona Principale di Barletta e Compatrona dell’Arcidiocesi – XI anniversario della proclamazione di Barletta a Civitas Mariae (A.D. 2009)

· Ore 8.00, S. Messa, presieduta da don Cosimo Damiano Fiorella, vicario parrocchiale della Parrocchia San Benedetto e cappellano Monastero San Ruggero.

· Ore 11.00, S. Messa solenne e Supplica alla Madonna, presieduta da mons. Filippo Salvo, vicario episcopale di Barletta, in diretta streaming dal sito web della cattedrale.

· Ore 17.30, Pellegrinaggio e s. Rosario animato da una rappresentanza delle Religiose e consacrate diocesane, dell’Ordo Viduarum e dell’Ordo Virginum, accompagnati da p. Giuseppe Antonino ofm capp, vicario episcopale per la Vita Consacrata.

· ore 18.00, Solenne Pontificale, presieduto dall’Arcivescovo, S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, con l’offerta della cera da parte del Sindaco della Città.

· Ore 21.30, S. Rosario a conclusione della giornata, animato da una rappresentanza del Presbiterio cittadino di Barletta.