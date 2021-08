Comincia a scricchiolare in maniera evidente l’anticiclone che ha dominato per tutto il mese di Agosto. Da martedì sera un afflusso d’aria fredda in quota sulla nostra regione darà il via ad una settimana molto dinamica, con abbassamento delle temperature e temporali irregolari a cominciare da mercoledì su buona parte della dorsale Pugliese. Saranno fenomeni irregolari, localmente di forte intensità, interesseranno la nostra regione fino al prossimo week-end soprattutto nelle ore più calde.

Dapprima saranno maggiormente esposti i settori interni di Murgia, Tavoliere, Gargano e zone interne del versante ionico Salentino. Poi a ridosso del week-end maggiore coinvolgimento dei settori adriatici centrali e meridionali della Puglia.

Anticiclone nord africano che sembra voler rimanere lontano dalla nostra regione anche per i primi giorni di settembre.