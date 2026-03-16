Torna la grande festa delle Giornate FAI, la più importante manifestazione di piazza dedicata al patrimonio artistico e culturale italiano. I volontari del FAI, con il supporto di tutte le Delegazioni, propongono per sabato 21 e domenica 22 marzo la trentaquattresima edizione delle Giornate FAI di Primavera con visite in luoghi solitamente inaccessibili o poco noti del nostro immenso e meraviglioso patrimonio italiano. Nella BAT il percorso è ricco e articolato ed interessa:

• Andria con l’apertura del Palazzo Marchio;

• Barletta con la visita alla Torre dell’Orologio e alla Chiesa di San Giacomo;

• Bisceglie con il percorso nella Casa della Divina Provvidenza e nel Museo Don Uva;

• Il Palazzo Rossi a Canosa di Puglia;

• L’ex sede del Liceo Classico “Alfredo Oriani”, ex monastero nel cuore e nella memoria della comunità – Corato;

• Chiesetta di Santa Margherita – Bisceglie.

Le aperture saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 18 marzo alle ore 12:00 presso la Sala conferenze di palazzo San Domenico di Barletta. Interverranno i Sindaci e i rappresentanti di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa e Corato, e la capo delegazione del Fondo per l’Ambiente Italiano della provincia BAT, Giulia Mastrodonato.