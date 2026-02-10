L’Amministrazione comunale di Barletta celebrerà il 523° anniversario della Disfida di Barletta con “Le sfide di ieri, la Disfida di domani”, spettacolo in scena al teatro “Curci” alle ore 18.30 del 13 febbraio 2026.

Una rappresentazione affidata al coordinamento e alla regia di Francesco Gorgoglione che rivela: “In questa occasione si intende porre l’attenzione non sull’evento storico, ben conosciuto, ma sulle conseguenze dei conflitti che ogni giorno, attraverso le notizie di ogni mezzo d’informazione, ci caricano di incertezze, paure, ansie e preoccupazioni. L’idea di inscenare una serata ispirata alla pace fra i popoli pone la Disfida di Barletta come un ulteriore duello per tutelare l’esistenza di tutti. La serata in teatro va pertanto interpretata come un momento di comunione fra l’Amministrazione comunale, i cittadini e le associazioni che negli anni hanno dato il proprio contributo a questa rievocazione storica. La serata si concluderà infatti con la consegna di attestati a loro, alle associazioni barlettane distintesi per il contributo artistico-rievocativo nelle scorse manifestazioni. Superfluo sottolineare che la città sarà puntualmente addobbata con bandiere e scudi araldici dei tredici cavalieri italiani alcuni giorni prima dell’evento”.

L’articolazione della serata, presentata dallo show man Renato Ciardo affiancato da Lucia Dipaola, prevede:

Pillole di Rievocazione della Disfida.

Video e immagini delle edizioni della Disfida dal 2022 ad oggi.

La Disfida in Podcast di e con Francesco Delvecchio, voce, e Ruggiero Disalvo, compositore e sound designer.

Amor cortese – Balletto. GBM Giovane Balletto Mediterraneo & Mauro de Candia.

Dj…sfida con Ruggiero Disalvo.

Consegna delle attestazioni di merito ad associazioni, gruppi storici e artisti.

La Disfida di domani. Anteprima dell’edizione estiva della Disfida di Barletta.

Per il Sindaco di Barletta “La giornata del 13 febbraio si annuncia come un momento di vivace riflessione, un ideale ponte tra il passato – sia quello storico, memorabile, del fatto d’armi, che quello rievocativo snodatosi nel tempo – e il futuro, in un’ottica di programmazione coerente con l’identità e la riconoscibilità che la Disfida rappresenta per un territorio propenso ad accreditarla come autorevole marchio cittadino”.

Così l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli: “Vogliamo attribuire alla rappresentazione della Disfida di Barletta i caratteri della meritata centralità nel nostro panorama culturale, consapevoli dell’altissimo valore esponenziale che vanta in chiave turistica. Lo spettacolo organizzato il 13 febbraio è anche il sincero, consono ringraziamento alle figure artefici della sua recente grandezza nonché un significativo momento di spettacolo alternativo a quello più tradizionale e, proprio per questo, decisamente originale e avvincente”.

A partire da oggi gli interessati ad assistere allo spettacolo del 13 febbraio al Curci possono inviare richiesta per massimo 2 biglietti all’indirizzo mail: [email protected].