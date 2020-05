Continua incessante l’attività della Prefettura per il monitoraggio dell’attuazione da parte delle Amministrazioni comunali delle misure governative previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 26 aprile, che a partire da oggi ha di fatto sancito l’inizio della cosiddetta “fase 2”. Nel corso della mattinata, il Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante, dopo aver richiamato l’attenzione delle Forze di Polizia per la predisposizione di opportuni servizi di controllo nei confronti dei cittadini provenienti nel territorio provinciale da altre regioni d’Italia, ha riunito in videoconferenza i Sindaci dei dieci comuni della provincia, con i quali ha definito tutte le misure necessarie l’accoglienza nei pressi delle fermate degli autobus e nelle stazioni ferroviarie.

Nel corso del pomeriggio, poi, nuovo aggiornamento del tavolo attivato in Prefettura per il monitoraggio della situazione sociale, economica e produttiva sul territorio, con particolare riferimento al settore della ricezione turistico-alberghiera, della cultura e dell’intrattenimento. Le principali problematiche e le proposte delle associazioni di categoria di un settore trainante dell’economia locale, nonché uno dei più penalizzati dall’emergenza epidemiologica in corso, sono stati discussi, nell’occasione, con l’Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali della Regione Puglia Loredana Capone, che, intervenuta in videoconferenza, ha delineato il quadro strategico delle rilevanti ed imminenti iniziative che la Regione sta mettendo a punto per sostenere l’intero comparto.

Intanto, è disponibile sul sito internet del Ministero dell’Interno il modello di autodichiarazione per gli spostamenti a partire dalla giornata di oggi. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. L’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.