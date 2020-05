Nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato di Barletta in due diverse attività hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio due uomini rispettivamente di 22 e 43 anni, entrambi pregiudicati.

Nella prima attività i poliziotti della Squadra Volanti hanno notato un giovane aggirarsi con fare sospetto in sella ad una bicicletta elettrica. Alla vista degli agenti il 22enne ha cercato di dileguarsi all’interno di una palazzina abbandonando la bicicletta disfandosi di un voluminoso involucro. La fuga per le scale del condominio è stata interrotta dagli agenti che hanno bloccato il giovane e appurato che l’involucro conteneva 47 grammi di marijuana e che indosso il giovane nascondeva altri 2 grammi di marijuana e denaro contante. Il tutto è stato sequestrato e il 22enne arrestato.

Nella seconda attività gli agenti del Commissariato, hanno tratto in arresto un 43enne barlettano, per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish. Anche in questo caso l’uomo era in sella ad una bici elettrica e alla vista dei poliziotti della volante di zona faceva cadere per terra una felpa dietro un’autovettura in sosta. Il gesto non è sfuggito ai poliziotti, che hanno bloccato l’uomo e recuperato la medesima felpa, che, avvolta su se stessa, conteneva una busta con 103 grammi di marijuana ed una bustina più piccola con 2 grammi di hashish. Indosso al 43enne è stata poi rinvenuta la somma di circa 2200 euro, in banconote di vario taglio, poi risultato frutto dello spaccio. Dopo varie perquisizioni presso l’abitazione ed alcuni locali in uso al fermato, i poliziotti hanno rinvenuto ancora 1 kg di marijuana e materiale per il confezionamento e la pesatura. L’uomo è stato quindi arrestato è stato condotto presso il carcere di Trani.