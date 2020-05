Il Comandante della capitaneria di porto Roberto Larocca, ed il vice Daniele Curci, hanno incontrato il direttore della Caritas di Barletta Lorenzo Chieppa: al margine della visita hanno fatto il punto sul ruolo di reciprocità nell’aiuto e contrasto ad ogni nuova forma di povertà.

Apprezzata l’organizzazione di Caritas Barletta, soprattutto nel Cenacolo di via Cialdini, attrezzato di ogni indispensabile strumento di conservazione e cottura, in particolare il comandante ha potuto verificare il complesso processo di preparazione dei cibi e l’opera estenuante dei volontari presenti.

Caritas assicura l’intera filiera di conservazione grazie a frigo differenziati per temperature e modalità, come la cella surgelati, oltre agli abbattitori termici, fondamentali per lavorare il pesce donato in piena sicurezza alimentare e per deresponsabilizzare l’ente capitaneria, conscia che ogni eccedenza debba essere ritirata solo da Enti caritatevoli di comprovata esperienza ed in grado di assicurare standard qualitativi ed in regola con le norme sanitarie.

Al contempo, particolare interesse è scaturito dalla visita della palazzina di Via Manfredi sede del dormitorio e dell’accoglienza diurna. Al termine della visita è stato consegnato il grembiule e la t-shirt Caritas Barletta.