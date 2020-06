Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, comunico che è convocato, presso la Sala Auditorium Liceo Scientifico Statale “Carlo Cafiero” Via D. Alighieri n.1, il Consiglio Comunale, per il giorno 15 giugno 2020 con inizio alle ore 16,00 in prima convocazione.

I lavori osserveranno il seguente

Ordine del giorno

COMUNICAZIONI. INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE; RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 272/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA AVVOCATURA COMUNALE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI SEZ LAVORO N. 2132/2019. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI SEZ. LAVORO N. 2133/2019. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 2134/2019 DEL TRIBUNALE DI TRANI SEZ LAVORO. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI N. 2135/2019. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 2136/2019 DEL TRIBUNALE DI TRANI SEZ. LAVORO. RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENT. 34/20 DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA – AVVOCATURA. ART.194 D. LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ E PRESA D’ATTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 432/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ D.F.B. EX ART. 194 DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267 DERIVANTE DALL’ORDINANZA NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE PRESSO TERZI R.G. 294/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRANI. ART. 175, COMMA 5, D.LGS. N. 267/2000 – RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N. 72 DEL 30.03.2020 DI VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 SALVAGUARDIA RAPPORTI SORTI NEL PERIODO DI MANCATA RATIFICA. ART. 175, COMMA 5, D.LGS. N. 267/2000 – RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N. 74 DEL 3.04.2020 DI VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 SALVAGUARDIA RAPPORTI SORTI NEL PERIODO DI MANCATA RATIFICA. ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI. ORDINI DEL GIORNO.

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno potranno essere esaminati presso gli Uffici di Presidenza, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale.