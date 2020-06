Dopo la bandiera blu conquistata anche nel 2020 per il settimo anno consecutivo dalle spiagge di Margherita di Savoia, il mare della BAT torna ad avere un nuovo riconoscimento questa volta più esteso perché riguarda tutte le città costiere della sesta provincia. Tutta la Costa cosiddetta della Puglia Imperiale comprendente Trani, Margherita, Bisceglie e Barletta, ha ricevuto tre vele nella “guida blu” redatta da Legambiente in collaborazione con il Touring Club Italiano.

Un risultato lusinghiero ed importante per il mare della BAT nel suo complesso visto che nello scorso anno erano solo due le vele assegnate alla Costa della Puglia Imperiale. Nel 2017 e nel 2018 erano state ancora una volta assegnate tre vele. La Guida Blu è una guida turistica realizzata dal 1999, una guida che contiene una classifica delle località turistiche costiere finalizzata a valorizzare risorse storico-artistiche e naturalistiche e l’impegno delle amministrazioni sulla salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile. La classifica è stesa in termini di numeri di vele blu assegnate alle località esaminate, con cinque vele che rappresentano il massimo riconoscimento. I parametri considerati per l’assegnazione delle vele sono la qualità delle acque di balneazione, efficacia della raccolta differenziata dei rifiuti, la gestione delle risorse idriche, la presenza di aree pedonali, efficienza dei servizi, la valorizzazione del paesaggio e delle produzioni locali.

Ed è proprio sui parametri, però, che vogliamo concentrarci nella valutazione delle tre vele del mare della BAT perché comunque restano le criticità da migliorare. Il miglior mare nella sesta provincia è di Bisceglie dove la Guida Blu, oltre ad assegnare le tre vele, assegna anche tre stelle per la qualità dell’accoglienza e della sostenibilità turistica, il simbolo dell’onda per la pulizia del mare e delle spiagge, il simbolo che indica la presenza di servizi per disabili motori, il simbolo della presenza di fondali particolarmente interessanti per chi pratica l’attività subacquea e di servizi a terra ed il simbolo per aver promosso iniziative nel campo della gestione sostenibile. In comune con le altre località della BAT ci sono i due petali che indicano lo stato di conservazione del territorio e del paesaggio, e la presenza di luoghi di interesse storico-culturale, musei, siti archeologici. Mare di Trani e Bisceglie che può contare solo su questi tre simboli. Per il mare di Margherita, invece, c’è anche l’onda.