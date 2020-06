«Entro la fine dell’estate sarà rinnovato il binario della linea Barletta-Spinazzola. Gli interventi a cura di Rete Ferroviaria Italiana, per un investimento di 42 milioni di euro, prevedono il potenziamento dell’armamento ferroviario – rotaie, traversine e massicciata lungo l’intera linea da completarsi entro il 20 settembre». Ad annunciarlo il consigliere regionale Pd, Ruggiero Mennea, che ricorda anche come «è in fase di ultimazione il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’elettrificazione della tratta Canosa – Barletta. Gli interventi di elettrificazione e di ammodernamento saranno completati entro il 2025, con un progetto complessivo da 145 milioni di euro».

«Mi sembra evidente – sottolinea ancora il consigliere regionale – che prosegue incessante l’impegno per rafforzare il sistema di mobilità che collega la parte interna a quella costiera della Bat. Questo potenziamento della linea rappresenta una chiara visione di come si vuole far sviluppare il territorio provinciale, con un investimento significativo che porterà al completamento di questa linea strategica che sarà finalmente completata».

«Ricordo che il progetto prevede anche la fermata davanti all’ospedale Dimiccoli, il rifacimento della stazione di Canosa di Puglia e la trasformazione della fermata di Canne della Battaglia in stazione vera e propria, con finalità squisitamente turistiche», aggiunge Mennea. «Un turismo d’avanguardia – dice – non può prescindere da una viabilità sostenibile, in grado di trasferire gente senza inquinare. E’ una politica che, per essere attuata, richiede tempo – conclude – ma si rivela vincente e duratura».