Primo colpo di mercato della Pavimaro Pallacanestro Molfetta che La guardia di origine barlettana arriva a Molfetta dopo l’ultima stagione alla Pallacanestro Partenope in Serie Bha raggiunto l’accordo con Giovanni Gambarota, guardia classe 1989 di 190 cm.

Giovanni originario di Barletta, giocatore di grande esperienza torna in Puglia dopo le stagione di Bisceglie e Cerignola, nella stagione 2018/2019 ha indossato le maglie di Costa D’Orlando e Pol. Battipagliese, arriva dalla Pallacanestro Partenope dove nell’ultimo campionato di Serie B ha realizzato oltre 11 punti di media.

Il nuovo acquisto biancorosso, fortemente voluto dalla società e da Coach Carolillo, non ha avuto dubbi a scegliere la Pavimaro Pallacanestro Molfetta come da lui dichiarato: “ Ho scelto Molfetta perchè la società mi ha subito fatto capire cosa voleva fare e quali erano i progetti, avevamo già avuto dei contatti lo scorso anno ma per cause di forza maggiore non potevo sposare questo progetto; ma quest’anno alla prima chiamata non ho potuto resistere.

E’ sempre bello tornare a giocare in Puglia, vicino casa e soprattutto in una piazza come Molfetta dove per tanti anni si è giocata la Serie B, e anche io da piccolo potevo solo ammirarla ed è veramente un sogno giocare per questa città”.

Gambarota nell’ultima stagione a Sant’Antimo, prima dell’interruzione per il Covid stava realizzando 11.5 punti di media con 6 rimbalzi e 1.5 assist, guidando la sua squadra al quinto posto nel Girone D di Serie B, abbiamo chiesto a lui di presentarsi al nuovo pubblico: “ Mi reputo un lottatore, uno che da tutto quello che ha in campo sia in difesa che in attacco, sono una persona molto collaborativa che cerca sempre di aiutare il compagno di squadra”.

La Pavimaro Pallacanestro Molfetta si prepara a disputare il campionato di Serie B, un campionato sicuramente ricco di insidie come confermato da Giovanni: “ Mi aspetto di far bene e di confermare questa categoria, so che la società si sta muovendo per allestire un ottimo roster e il nostro obiettivo e quello di fare bene e di lottare ogni partita, poi alla fine vedremo dove potremo arrivare, io non mi pongo mai limiti”.

La Pavimaro Pallacanestro Molfetta ringrazia il procuratore dell’atleta Gigi Continolo per la grande disponibilità nel concludere la trattativa.