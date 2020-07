Con la presentazione in diretta facebook del Report conclusivo delle attività svolte, presso il salone dello Studio di Registrazione ‘Moto Armonico’, si chiude l’innovativa Residenza Musicale dedicata ai Compositori under 35 “Creative Tools” ”, a cura dell’Associazione Cultura e Musica “G. Curci” in partenariato con Soundiff – Diffrazioni Sonore, con il sostegno del Mibact, e della Siae, in collaborazione con il Comune di Barletta , della Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale , FSC 2014-2020, Piiil Cultura, Unione Europea, Resonance, Fondazione Puglia, Acustica Audio, Bitwig Studio, Chocolate Audio, MeterPlugs e RMN Classical, risultato vincitore del Bando Nazionale SIAE – Mibact “Per Chi Crea”, unico in Puglia che si è realizzato a Barletta da novembre 2019 a luglio 2020.

Il Direttore Artistico m° Nicola Monopoli, compositore, docente di Musica Elettronica presso il Conservatorio di Musica “G. da Venosa” di Potenza e i responsabili organizzativi m° Francesco Monopoli e la professoressa Maria Rita Lamonaca, forniscono i dati del Progetto appena concluso .

Oltre 240 le giornate di Residenza realizzate, che hanno visto protagonisti gli Artisti

Stefano Benvenuti da Forlì, Leanna Cicir iello da Potenza, Stefano Panelli da Alessandria, Roberto Rocco da Teggiano, Andrea Rotondi da Frosinone, Luciano Signore da Melfi, Davide Umbrello da Bollate e Davide Wang da Foggia, oltre a numerosi uditori provenienti da tutt’Italia, presso il Laboratorio Urbano GOS a Barletta, con l’intervento di prestigiosi docenti dal decano dell’elettronica in Italia Giorgio Nottoli ad Haris Kittos, del Royal College di Londra, dal musicista australiano Andrian Pertout ai compositori Riccardo Santoboni, Paolo Geminiani, Massimo Carlentini e dello stesso Nicola Monopoli, ai pianisti Emanuele Arciuli e Dario D’Ignazio al produttore Rick Romano.

Importanti sinergie sono state realizzate con le case di software Acustica Audio, Bitwig Studio, Chocolate Audio, MeterPlugs e RMN Classical. Davvero interessante stata l’esperienza vissuta dai giovani Artisti , che sono stati ispirati dal territorio e dalle bellezze architettoniche e storiche di Barletta e della Bat, con visite al Castello di Barletta, alla Cattedrale, al Teatro Comunale Curci, alla splendida Pinacoteca De Nittis, e al suggestivo Castel del Monte : luoghi che resteranno per sempre nelle 8 composizioni prodotte e diffuse in Live Streaming lo scorso 5 luglio.

Le 8 composizioni : “Nemeta” , di Stefano Benvenuti, “Brutalism” di Leanna Ciciriello, “L’Antipiano” di Stefano Panelli, “Ocean Soul” di Roberto Rocco, “Al Mutarsi” di Andrea Rotondi, “Black Hole” di Luciano Signore, “Flowing” di Davide Umbrello e “Breath” di Davide Wang, sono state eseguite dal virtuoso Dario D’Ignazio artista eclettico, formatosi sotto la guida dei maestri Roberto Cappello e Alfredo Speranza, perfezionatosi poi sotto la guida del maestro Abbado che lo ha definito “uno dei migliori pianisti di questo secolo”, vincitore di importanti Concorsi Internazionali che ha al suo attivo varie incisioni discografiche; e il Live Electronic Nicola Monopoli, docente di Composizione Elettroacustica, perfezionatosi con importanti compositori della scena musicale contemporanea ed elettroacustica come J. Cole, M. Oliva, F. Scagliola, R. Santoboni, M. Franceschini, M. Carlentini, F. M. Paradiso, M. Maiellari e G. Nouno, primo compositore in assoluto a conseguire l’Artist Diploma in Composition presso il Royal College of Music di Londra supportato dal Clifton Parker Award e da una borsa di studio dell’associazione Giovani Artisti Italiani, Progetto DE.MO/Movin’up (partner del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali).

Le sue composizioni sono state eseguite in Italia, Francia, Germania, Australia, Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Grecia, Russia, Stati Uniti, Spagna, Olanda, Canada, Cina, Taiwan, Corea del Sud, Cipro, Messico e Brasile, a cui si sono affiancati alla regia del suono Feliciano Chiriaco, con l’assistenza tecnica audio di Domenico Dicuonzo e l’assistenza video di Michele Rutigliano e Francesco Convertini poi uploadate sul sito con i feedback dei compositori , affascinati dalla bellezza dei luoghi visitati e dalla intensità dell’esperienza vissuta. Le nuove creazioni musicali sono un augurio alla ripresa della creatività e una scoperta di nuovi talenti , quali quelli selezionati dalla Residenza. La clip della Residenza è stata scelta per la Campagna Nazionale Social SIAE dando alla stessa un ulteriore apporto di diffusione e riconoscimento nell’ambiente artistico nazionale.