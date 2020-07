Un programma di 59 serate, per circa 100 eventi, che coinvolgerà 300 artisti barlettani e del territorio in un cartellone che ha saputo raccogliere le migliori proposte delle realtà e associazioni artistiche cittadine.

Sono questi i numeri di “Si va in scena”, frutto di un omonimo bando pubblicato dal comune di Barletta al fine di sostenere le realtà artistiche locali, pesantemente colpite dall’epidemia da Covid 19 e offrire alla città iniziative culturali, di spettacolo e promozione del territorio alla riscoperta dei luoghi più significativi di Barletta, oltre che valorizzandone la periferia.

Villa Bonelli, Parco dell’Umanità, la zona industriale di via Trani, il Gos e il Future Center, ma anche Canne della Battaglia, oltre al castello, la Corte di Palazzo della Marra, sono alcuni dei luoghi che ospiteranno eventi e spettacoli, di musica, recitazione, teatro per ragazzi, danza, i concerti all’alba al castello, la prosa e le rassegne, fra cui quella cinematografica giunta alla sua XXXII edizione.

“Abbiamo voluto raccogliere il grido di sofferenza degli artisti della nostra terra – ha detto l’assessore alla Cultura Graziana Carbone – che durante l’epidemia di Coronavirus non hanno potuto lavorare e si sono ritrovati in grande difficoltà e allo stesso tempo offrire alla città un calendario variegato di eventi, per tutti i gusti e in tutto il territorio cittadino”.

“A tal proposito – ha aggiunto la presidente della commissione cultura Stella Mele – abbiamo puntato sulla periferia, per coinvolgere parti di città che spesso restano ai margini e siamo orgogliose di essere riuscite in poco tempo a redigere un bando per andare in soccorso a queste realtà, certe che la cultura sia il giusto fermento di una società sana”.

Sono 200.000 euro le risorse economiche destinate al cartellone estivo 2020, rivenienti, è stato ricordato durante la conferenza stampa dalla dirigente del settore Cultura Santa Scommegna, dal disimpegno per la rievocazione della Disfida e da risorse originariamente destinate alla stagione teatrale sospesa per il Covid.

“Non vi sono nei paraggi altre realtà che abbiano fatto altrettanto – hanno concluso l’assessore Carbone e la presidente Mele – una somma cospicua reinvestita in cultura e per soccorrere realtà locali”.

Per tutti gli aggiornamenti e le informazioni in tempo reale, www.comune.barletta.bt.it / www.facebook.com/barlettasivainscena

e-mail: [email protected] une.barletta.bt.it – [email protected]

Di seguito il programma

31 luglio 2020

APULIA SUONA 2^ EDIZIONE

Summer Festival – Band in concerto

Manouchow

Ore 20,30 – Laboratorio Urbano GOS

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura dell’Associazione Culturale “Beathoven”

01 agosto 2020

SULLE NOTE DEL CINEMA

da ROTA a MORRICONE

Ore 21,00 Piazza d’armi del Castello

Ingresso a pagamento

a cura della Associazione Amici della Musica M.Giuliani

01 agosto 2020

LE MILLE E UNA STORIA

Mikael e il Dragone – Teatro dei burattini e muppets

Età 3/10 anni

Doppia rappresentazione

Ore 18,00 e 19,30 Future Center

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

[email protected]

a cura dell’Associazione Mirabilia

01 agosto 2020

MUSICA IN PERIFERIA – VII^ edizione

CONCERTO DELL’AURORA – Note al sorgere del sole

con M° Umberto Cafagna – chitarra e Orchestra Giovanile Soudiff

Ore 5,00 Castello

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

a cura di Soundiff – Diffrazioni Sonore

02 agosto 2020

R-ESTATE ALL’INFANZIA

“Sogni in bilico” di Alessandro Piazzolla

con Alessandro Piazzolla e Ermanno Rizzi

Ore 21,00 Parco Archeologico Canne della Battaglia

Ingresso a pagamento

a cura di Teatro Fantasia A.P.S.

02 agosto 2020

APULIA SUONA 2^ EDIZIONE

Summer Festival – Band in concerto

Accorde Ensemble

Ore 20,30 – Laboratorio Urbano GOS

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura dell’Associazione Culturale “Beathoven”

03 agosto 2020

LE MILLE E UNA STORIA

Spettacolo teatrale con musica dal vivo

Età 4/10 anni

Ore 18,00 Future Center

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

[email protected]

a cura dell’Associazione Mirabilia

03 agosto 2020

MUSICARTE

dalla Balkan music al Mediterraneo

con Federico Pascucci East Jazz Trio

Trio: Federico Pascucci, Mihail Ivanov e

il percussionista Riccardo Gambatesa

Ore 20,30 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso a pagamento

a cura di Associazione Cultura e Musica G. Curci

04 agosto 2020

MUSICA IN PERIFERIA – VII^ edizione

CAFE’ CHANTANT FOLLIA

con Carlo Monopoli e Raffaella Montini

Ensemble Soundiff ed il M° Leo Binetti al pianoforte

Ore 20,30 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

a cura di Soundiff – Diffrazioni Sonore

05 agosto 2020

APULIA SUONA 2^ EDIZIONE

Summer Festival – Band in concerto

Mediterranean Apulia Duo

Ore 20,30 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura dell’Associazione Culturale “Beathoven”

05 agosto 2020

LE MILLE E UNA STORIA

Millanta colte c’era….. – Spettacolo teatrale di narrazione

con Marco Bertarini

Età 6/10 anni

Ore 18,00 Future Center

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

[email protected]

a cura dell’Associazione Mirabilia

05 agosto 2020

LE MILLE E UNA STORIA

Natura favolosa – Spettacolo teatrale di narrazione

con Marco Bertarini

Età 4/10 anni

Ore 18,00 Future Center

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

[email protected]

a cura dell’Associazione Mirabilia

dal 6 al 22 agosto 2020

CASTELLICINEMA XXXII edizione

Ore 21,15 Piazza d’armi del Castello

Ingresso a pagamento

a cura di Coop. SetteRue

06 agosto 2020

LE MILLE E UNA STORIA

Retrò – Spettacolo circense di clownerie, giocoleria, equilibrismo

a cura di Mone Monè

Età per tutti

Ore 18,00 Future Center

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

[email protected]

a cura dell’Associazione Mirabilia

07 agosto 2020

LE MILLE E UNA STORIA

Un giardino in testa – Spettacolo con pupazzi e musica dal vivo

con Francesco Sguera e Carmen de Pinto – Room to Play

Età 3/10 anni

Doppia rappresentazione ore 18,00 e 19,30

Future Center

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

[email protected]

a cura dell’Associazione Mirabilia

07 agosto 2020

MUSICA IN PERIFERIA – VII^ edizione

CONCERTO AL TRAMONTO DI MEZZ’ESTATE

con Domenico Masiello, violinista, e l’Orchestra Soundiff

Ensemble Soundiff ed il M° Leo Binetti al pianoforte

Ore 19,30 Parco dell’Umanità

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

a cura di Soundiff – Diffrazioni Sonore

08 agosto 2020

MUSICA IN PERIFERIA – VII^ edizione

THE OSCA NIGHT – CINEMA IN CONCERTO

con Time2Quartet e il percussionista Andrea De Santis

Ore 20,30 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

a cura di Soundiff – Diffrazioni Sonore

08 agosto 2020

LE MILLE E UNA STORIA

Narrabot 2.0 – Spettacolo iterattivo

di e con Giacomo Di Mase

Età 6/10 anni

Doppia rappresentazione ore 18,00 e 19,30

Future Center

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

[email protected]

a cura dell’Associazione Mirabilia

08 agosto 2020

AZIONI DI DANZA – Summer Edition

Performance Site Specific “Hit Parade”

coreografie di Mariella Rinaldi

con giovani danzatori del territorio

Ore 19,00 Parco dell’Umanità

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura dell’Associazione Koreoproject

09 agosto 2020

RISVEGLI DI SUONO

CONCERTO ALL’ALBA

Ore 5,00 Anfiteatro del Castello

Ingresso gratuito

a cura dell’Associazione musicale “Apulia Sinfonietta”

10 agosto 2020

R-ESTATE ALL’INFANZIA

Rassegna di teatro per bambini

“Luigi ti amo”

con Michela Diviccaro, Alessandro Piazzolla e Maria Filograsso

Ore 18,30 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso a pagamento

a cura di Teatro Fantasia A.P.S.

10 agosto 2020

LE MILLE E UNA STORIA

L’albero – Lettura teatrale con Kamishibai e laboratorio creativo

con Licia Divincenzo e Michela Blasone

Età 7/10 anni

Ore 18,00 Future Center

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

[email protected]

a cura dell’Associazione Mirabilia

11 agosto 2020

MUSICARTE

Armonia tango Ensemble

con i Monia Quatela e Walter Bagnato, fisarmonica

Ore 20,30 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso a pagamento

a cura di Associazione Cultura e Musica G. Curci

12 agosto 2020

MUSICARTE

Terra Mia…… con ironia

con il quartetto Orizzonti Sonori

Voci: tenore Giovanni Mazzone, vocalist Simona Luglio

Chitarra Franco Morgese, mandolino Antonio Schiavione

e la partecipazione dell’attore cabarettista Francesco Ferretta

Ore 20,30 Parco dell’Umanità

Ingresso a pagamento

a cura di Associazione Cultura e Musica G. Curci

in co-produzione con l’Associazione “Cantomania”

12 agosto 2020

INTRA MOENIA

Esposizioni, visite guidate, musica, danza e videoproiezioni

Performance artistica da parte del collettivo CONTACT

con Ignazio “Narrow” Lone, Francesco “Nitro” Sguera

e la ballerina Maria Campese

Ore 18,30 Piazza d’armi del Castello

Ingresso a pagamento

a cura di Associazione Culturale “The Walkers – Free walking tou Barletta”

12/13 agosto 2020

METROKLANG MUSIC VILLAGE

Workshop, vinil market and handmade

DJ Set e Live Set, Area Degustazione

Postazione Web Radio, trasmissione documentari tematici

dalle ore 17,00 alle ore 24,00

Anfiteatro dei Giardini del Castello

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura dell’Associazione Culturale MetroklanG

17 agosto 2020

MUSICA IN PERIFERIA – VII^ edizione

Tu chiamale se vuoi emozioni – La canzone d’autore

con Starlight Quartet

Ore 20,30 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

a cura di Soundiff – Diffrazioni Sonore

18 agosto 2020

MUSICARTE

A Chill Scrambled Jazz Night

con Calenda Vita Jazz Quartet:

Riccardo Lorusso, Gabriele Mastrapasqua,

Antonio Simone, Marcello Spallucci

Voce: Barbara Crapolicchio

Ore 20,30 Parco dell’Umanità

Ingresso a pagamento

a cura di Associazione Cultura e Musica G. Curci

19 agosto 2020

MUSICARTE

Dedicato a Frank con Mimmo Balducci Jazz Quintet

Domenico Balducci, Gianni Ladisa, Enrico Palmieri,

Gese Marsico, Umberto Giarletti

Ore 20,30 Vico Della Marra

Ingresso a pagamento

a cura di Associazione Cultura e Musica G. Curci

20 agosto 2020

MUSICARTE

Donna Punto 3.0

con Grace Dibenedetto e

la sua band: Alex Terlizzi, Nick Seccia, Ruggiero Balzano,

Marco Valerio

Voce narrante: Papa Ceccio

Ore 20,30 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso a pagamento

a cura di Associazione Cultura e Musica G. Curci

21 agosto 2020

NIGHT DRAEMERS

Pasquale Calò Quartet “A New story to tell”

Doppia rappresentazione

Ore 20,30 – 22,00 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura dell’Associazione Culturale “Springtime Jazz Festival”

22 agosto 2020

NIGHT DRAEMERS

Peppe Rino Leone – Percussioni a Cornice

Doppia rappresentazione

Ore 20,30 – 22,00 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura dell’Associazione Culturale “Springtime Jazz Festival”

22 agosto 2020

MUSICA IN PERIFERIA – VII^ edizione

I sogni son desideri – Fellini 100

con Orchestra Soundiff diretta da Grazia Bonasia

Ore 20,30 Parco dell’Umanità

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

a cura di Soundiff – Diffrazioni Sonore

23 agosto 2020

MI PIACE…..DI PIU’

con Gabriele Cirilli

Recupero spettacolo della stagione teatrale 2019-2020

Doppia rappresentazione

Ore 20,30 – ore 22,00 Piazza d’armi del Castello

Ingresso per i possessori di abbonamento e biglietti della rassegna

comico del Teatro Comunale G. Curci

Info: [email protected]

In collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

23 agosto 2020

NIGHT DRAEMERS

Gerardo Tango, cantautore

Doppia rappresentazione

Ore 20,30 – 22,00 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura dell’Associazione Culturale “Springtime Jazz Festival”

24 agosto 2020

APULIA SUONA 2^ EDIZIONE

Summer Festival – Band in concerto

DespaTrio

Ore 20,30 Anfiteatro dei Giardini del Castello

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura dell’Associazione Culturale “Beathoven

25 agosto 2020

APULIA SUONA 2^ EDIZIONE

Summer Festival – Band in concerto

Heart Mother

Ore 20,30 Anfiteatro dei Giardini del Castello

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura dell’Associazione Culturale “Beathoven

26 agosto 2020

AZIONI DI DANZA – Summer Edition

In-relation + Sogno sempre ad occhi aperti

spettacolo di danza contemporanea

con Annalisa Palmieri, Sara Bizzoca, Michele Pio, Maria

e Francesca Rinaldi, Loredana Gargano.

Ore 21,00 Piazza d’armi del Castello

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura dell’Associazione Koreoproject

26 agosto 2020

APULIA SUONA 2^ EDIZIONE

Summer Festival – Band in concerto

Pausini 2.0

Ore 20,30 Anfiteatro dei Giardini del Castello

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura dell’Associazione Culturale “Beathoven

27 agosto 2020

APULIA SUONA 2^ EDIZIONE

Summer Festival – Band in concerto

Evolution Band

Ore 20,30 Anfiteatro dei Giardini del Castello

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura dell’Associazione Culturale “Beathoven

27- 28-29 agosto 2020

AVVISTAMENTI

Performance Audiovisive inedite

Ore 20,30 Piazza d’armi del Castello

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura del Cineclub Ricciotto Canudo

28 agosto 2020

FESTA DELLA MISICA ARCI 2020 XI edizione

con Gerardo Tango, Peppe e i figli delle stelle, Rainbow Bridge, Atlas Palace, Claudia Guaglione, Petricor, Luigi Gianfrancesco.

dalle ore 12,00 alle ore 02.00 Litoranea di Ponente

Ingresso gratuito

a cura dell’ARCI – Circolo Carlo Cafiero Barletta

28 agosto 2020

APULIA SUONA 2^ EDIZIONE

Summer Festival – Band in concerto

Compagni di Viaggio

Ore 20,30 – Anfiteatro dei Giardini del Castello

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura dell’Associazione Culturale “Beathoven

29 agosto 2020

EXTRA MOENIA

visite guidate, videoproiezioni a cura di Raffaele Fiorella

e Performance artistica con

Pasquale Calò, sassofono e Giuseppe Leone, tamburellista

Ore 18,30 Villa Bonelli

Ingresso gratuito

a cura di Associazione Culturale “The Walkers – Free walking tou Barletta”

30 agosto 2020

UNO NESSUNO CENTOMILA

Con Enrico Lo Verso

adattamento e regia di Alessandra Pizzi

Ore 20,30 Piazza d’armi del Castello

Ingresso a pagamento

a cura di Ergo Sum Produzioni srl

31 agosto 2020

AZIONI DI DANZA – Summer Edition

PERFORMANCA COMPAGNIA KOREOPROJECT

spettacolo di danza

Ore 21,00 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura dell’Associazione Koreoproject

02 settembre 2020

CALLAS D’INCANTO

di Roberto d’Alessandro, con Debora Caprioglio

Ore 20,30 – Piazza d’armi del Castello

Ingresso a pagamento

a cura della Compagnia Il Carro dei Comici

02 settembre 2020

FOLK CELLO

ispirato al Violoncellista SOLLIMA

con Mauro Paolo Monopoli al violoncello

e Francesco Monopoli al pianoforte

Ore 20,30 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Cultura e Musica “G. Curci”

03 settembre 2020

AZIONI DI DANZA – Summer Edition

TANZ FEST

spettacolo di danza in due parti

Ore 21,00 Parco dell’Umanità

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura dell’Associazione Koreoproject

03 settembre 2020

NOPERA

Spettacolo Concerto con Roberto Corleanò al pianoforte

Ore 20,30 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso a pagamento

a cura dell’Associazione Cultura

e Musica “G. Curci”

03 settembre 2020

L’AVARO da Moliere

di Andrea Buscemi, con Livia Castellana, Martina Benedetti, Francesco Tammacco, Pantaleo Annese, Roberta Grenci

Ore 20,30 – Piazza d’armi del Castello

Ingresso a pagamento

a cura della Compagnia Il Carro dei Comici

04- 05- 06 settembre 2020

CIRCOZODIACO

con attori, danzatori e musicisti

dell’Associazione Fattoria degli Artisti

Ore 20,30 Piazza d’Armi del Castello

Ingresso gratuito previa prenotazione

a cura dell’Associazione Fattorie degli Artisti

in collaborazione con l’Associazione Murders Inn

07 settembre 2020

R-ESTATE ALL’INFANZIA

Rassegna di teatro per bambini

“Le avventure di Pulcinella”

di e con Giambattista Rossi

Ore 18,30 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso a pagamento

a cura di Teatro Fantasia A.P.S.

dal 07 al 09 settembre 2020

R-EVOLUTION 2020

Il Mago della Luce di e con Attilio Pavin

Spettacolo per la prima infanzia

Ore 18,00 Future Center

a cura di FIOF

dal 7 al 9 settembre 2020

IL FOTOGRAFO AMBULANTE

Installazione, scenografia/ritratti per strada

ITINERANTE: Castello, Vico della Marra,

Parco dell’Umanità

dalle ore 19,30 alle 20,30

a cura di FIOF

03 settembre 2020

BEATE NOI

di e con Mariella Parlato

Un monologo dedicato alle donne ma non per sole donne

Ore 20,30 Piazza d’armi del Castello

Ingresso a pagamento

a cura della Compagnia Il Carro dei Comici

8 settembre 2020

R-ESTATE ALL’INFANZIA

Rassegna di teatro per bambini

“Il distributore di mamme”

di e con Maria Lanciano

Ore 18,30 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso a pagamento

a cura di Teatro Fantasia A.P.S.

dal 9 al 12 settembre 2020

Out of Bounds Film Festival

Festival della Cultura Cinematografica VII Edizione

Ore 20,30 – Piazza d’Armi del Castello

Ingresso Gratuito con prenotazione

a cura del Gruppo Farfa

10 settembre 2020

R-EVOLUTION 2020

Il Mago della Luce di e con Attilio Pavin

Spettacolo per la prima infanzia

Ore 19,00 Future Center

a cura di FIOF

10 settembre 2020

TERRE PROMESSE – IL TRASPORTO DEI MITI

ERACLE L’INVISIBILE

Ore 18,30 Mensa Caritas

Ingresso a pagamento

a cura di Teatro dei Borgia

10 settembre 2020

TERRE PROMESSE – IL TRASPORTO DEI MITI

FILOTTETE DIMENTICATO

Ore 20,00 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso a pagamento

a cura di Teatro dei Borgia

10 settembre 2020

TERRE PROMESSE – IL TRASPORTO DEI MITI

MEDEA PER STRADA

Ore 21,30 Zona Industriale Via Vecchia Trani

Ingresso a pagamento

a cura di Teatri dei Borgia

10 settembre 2020

OUT OF BOUNDS FILM FESTIVAL VII edizione

Festival della Cultura Cinematografica

Ore 19,00 Piazza d’armi del Castello

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura del Gruppo Farfa Cinema Sociale Pugliese

con il Patrocinio del MIBAC e Ministero dell’Istruzione

11 settembre 2020

TERRE PROMESSE – IL TRASPORTO DEI MITI

ERACLE L’INVISIBILE

Ore 18,30 Mensa Caritas

Ingresso a pagamento

a cura di Teatro dei Borgia

11 settembre 2020

TERRE PROMESSE – IL TRASPORTO DEI MITI

FILOTTETE DIMENTICATO

Ore 20,00 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso a pagamento

a cura di Teatro dei Borgia

11 settembre 2020

TERRE PROMESSE – IL TRASPORTO DEI MITI

MEDEA PER STRADA

Ore 21,30 Zona Industriale Via Vecchia Trani

Ingresso a pagamento

a cura di Teatri dei Borgia

11 settembre 2020

OUT OF BOUNDS FILM FESTIVAL VII edizione

Festival della Cultura Cinematografica

Ore 19,00 Piazza d’armi del Castello

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura del Gruppo Farfa Cinema Sociale Pugliese

con il Patrocinio del MIBAC e Ministero dell’Istruzione

12 settembre 2020

IL FOTOGRAFO AMBULANTE

Esposizione mostra-balli a cura de

l’Associazione Numero-1 Barletta

e musica Mustacchi Bros.

Ore 20,30 Anfiteatro dei Giardini del Castello

a cura di FIOF

12 settembre 2020

TERRE PROMESSE – IL TRASPORTO DEI MITI

ERACLE L’INVISIBILE

Ore 18,30 Mensa Caritas

Ingresso a pagamento

a cura di Teatro dei Borgia

12 settembre 2020

TERRE PROMESSE – IL TRASPORTO DEI MITI

FILOTTETE DIMENTICATO

Ore 20,00 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso a pagamento

a cura di Teatro dei Borgia

12 settembre 2020

TERRE PROMESSE – IL TRASPORTO DEI MITI

MEDEA PER STRADA

Ore 21,30 Zona Industriale Via Vecchia Trani

Ingresso a pagamento

a cura di Teatri dei Borgia

12 settembre 2020

OUT OF BOUNDS FILM FESTIVAL VII edizione

Festival della Cultura Cinematografica

Ore 19,00 Piazza d’armi del Castello

Ingresso gratuito con prenotazione

a cura del Gruppo Farfa Cinema Sociale Pugliese

con il Patrocinio del MIBAC e Ministero dell’Istruzione

13 settembre 2020

TERRE PROMESSE – IL TRASPORTO DEI MITI

A SENZA NOME

Doppia rappresentazione ore 19,00 – ore 21,00

Laboratorio Urbano GOS

Ingresso a pagamento

a cura di Teatri dei Borgia

14 settembre 2020

R-ESTATE ALL’INFANZIA

Rassegna di teatro per bambini

“La filastrocca dei gatti matti” di Giuseppe Lagrasta

con Mariella Parlato, al pianoforte Valeria Scivetti e al violino Mirella Sasso

Ore 18,30 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso a pagamento

a cura di Teatro Fantasia A.P.S.

15 settembre 2020

R-ESTATE ALL’INFANZIA

Rassegna di teatro per bambini

“Il piccolo Federico II”

di e con Carmen de Pinto e Francesco Sguera

Ore 18,30 Laboratorio Urbano GOS

Ingresso a pagamento

a cura di Teatro Fantasia A.P.S.

dal 15 al 27 settembre 2020

A SELFIE WITH A MOVIE STAR

Installazione multimediale

Orario: 10,00-19,15

da martedì a domenica

Piazza d’Armi del Castello

a cura di Click Global Service Srl

in collaborazione con 3D Sense di Praga

Programma si va in scena (BN)