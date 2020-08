Nella giornata del 1° agosto la Polfer di Barletta interveniva in aiuto di una giovane mamma. La trentenne, originaria del Ghana e residente nella provincia, si rivolgeva, disperata, direttamente ai poliziotti per trovare una sistemazione per sé ed i figli, di cui uno di appena due mesi, non potendo più fruire, per ragioni economiche, della propria abitazione. I poliziotti provvedevano subito a rifocillare la famigliola e, dopo numerosi tentativi, riuscivano ad individuare, nella provincia, una struttura in grado di accogliere la madre ed i bambini.