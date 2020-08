Il Consiglio comunale di Barletta è tornato a riunirsi ieri in seduta pomeridiana, presso la Sala consiliare di via Zanardelli. Al centro l’approvazione del documento di Rendiconto di gestione finanziaria 2019, illustrato dettagliatamente dall’assessore al Bilancio, Gennaro Cefola. Questo descrive una generale situazione di Bilancio comunale in regola, senza particolari increspature, dissesti o predissesti come in alcuni Comuni vicini. Resta importante, tuttavia, il dato riguardante l’evasione fiscale, soprattutto per l’IMU messo in evidenza dal consigliere Quarto (Coalizione civica).

Ma come di consueto, si è partiti dalle interrogazioni e domande di attualità all’Amministrazione comunale da parte dei consiglieri, soprattutto di opposizione; atteso il riferimento alla questione che ha tenuto banco in questi giorni sulla stampa locale riferita al caso Bufo: non l’avvocato Giuseppe, consigliere comunale di maggioranza, eletto nella lista civica del Sindaco, ma ci riferiamo alla figlia dello stesso, prima assunta nella municipalizzata Bar.s.a. nel gennaio scorso (anche lei tra i laureati di cui si è parlato tanto), poi licenziata in tronco nel mese scorso per un’indagine della società riguardo ai “privilegi”, in base alla sacrosanta legge 104 per assistere un congiunto con grave disabilità, come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno negli scorsi giorni. Pare che ciò non fosse, fatto sta che ciò che viene discusso, fino ad essere portato come interrogazione in Consiglio, è il fatto che Cannito l’anno scorso per una circostanza simile aveva esortato il Comune a costituirsi parte civile contro dei lavoratori della stessa municipalizzata.

Inoltre, sollecitata dall’interrogazione del M5S, l’assessore alle Manutenzioni, Lucia Ricatti, ha garantito che entro la settimana prossima saranno allungate le passerelle in cemento delle spiagge libere per giungere fino al mare, affinché i disabili possano godere, anche a Barletta, di un diritto garantito anche dalle varie ordinanze regionali sulla stagione estiva: «L’amministrazione comunale – ha detto – ha proceduto all’ordine di pedane dello stesso materiale di quelle esistenti per un totale di 100 metri lineari per 3 metri di larghezza che verranno installate a proseguimento delle attuali passerelle già presenti. L’importo complessivo speso ammonta a circa 8 mila euro», prevista per l’anno prossimo istallazione di passerelle in legno con una zona d’ombra. Garantito, inoltre, dal Primo cittadino il ripristino del murales “Barletta Antifascista”, dedicato ai fratelli Cervi nei Giardini “De Nittis” di viale Giannone, deturpato recentemente da ignoti per la seconda volta. La discussione sul Rendiconto di gestione, ha chiaramente toccato punti politici, soprattutto nell’intervento del consigliere Divincenzo (PD) che ha esortato il Sindaco a rinvigorire il proprio impegno in base alle sue promesse elettorali, chiedendo un sostanziale “cambio di passo” della litigiosa maggioranza. Cannito ha rilanciato avvisando che già a settembre si costituirà il Tavolo di partecipazione pubblica per redigere il tanto atteso PUG.

Il Consuntivo di Bilancio è stato approvato con 17 voti favorevoli della maggioranza (non presente in maniera completa), un voto contrario del consigliere Flavio Basile (Lega); le altre opposizioni hanno abbandonato l’aula al momento del voto. Comunque Cannito si è salvato da un voto contrario che inevitabilmente avrebbe compromesso la sua tenuta in sella a Palazzo di città. Dopo, il numero legale è venuto meno, rinviando la discussione sui debiti fuori bilancio a domani.