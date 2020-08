Il maltempo di queste ore sta provocando danni e disagi nelle città della Bat. Problemi che coinvolgono anche lo stadio Cosimo Puttilli di Barletta, dove sono in corso lavori per il restyling della struttura, chiusa da cinque anni. Un grosso albero è stato spezzato dal vento ed è caduto su una sezione della curva sud. Non si registrano feriti tra gli operai al lavoro, ma il piccolo incidente di percorso costringerà la ditta a intervenire per rimuovere il tronco e ripulire i seggiolini.