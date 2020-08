“Esagera solo nelle tue passioni”. E’ la richiesta fatta a gran voce dai volontari di Legambiente sulla spiaggia di Ponente a Barletta in occasione della 14^ tappa di Goletta Verde 2020. La campagna estiva in difesa delle acque e delle coste italian equest’anno non segue il classico itinerario coast to coast a bordo dell’imbarcazione, nel rispetto delle restrizioni antiCovid, imposte dalla pandemia. Abusivismo edilizio, cattiva depurazione, beach litter e usa e getta, biodiversità e lotta contro le fonti fossili restano però i grandi temi da affrontare

Dal Gargano al Salento, nei giorni scorsi un team di tecnici e volontari di Legambiente hanno effettuato i campionamenti delle acque per monitorarne lo stato di salute. Un viaggio che in Puglia terminerà il 7 agosto e che a Barletta ha trovato un’area di riferimento.

Proprio la tutela del fratino e la conservazione delle dune costiere sono grandi lotte dei volontari barlettani. Di estrema attualità in estate, con la costa frequentata ogni giorno dai bagnanti.

Altro punto sul quale si concentra Legambiente Barletta è la strategia di protezione degli habitat del piccolo trampoliere, con una sorpresa fresca.