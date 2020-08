20 milioni di euro in arrivo per il porto di Barletta, ufficialmente inserito nell’elenco delle opere infrastrutturali meritevoli di finanziamento per i lavori di allungamento dei moli e dragaggio del fondale. Lo ha annunciato il senatore Dario Damiani, a margine della Conferenza Unificata Stato-Regioni svoltasi ieri pomeriggio. Il parlamentare di Forza Italia aveva già ottenuto l’approvazione di un emendamento alla legge di bilancio con cui lo scorso dicembre furono già destinati 5 milioni di euro al porto di Barletta.

Il potenziamento del porto di Barletta, assicurano da Forza Italia, genererà ricadute positive non solo per la città della Disfida ma per l’intero territorio provinciale.

Il servizio di News24.City