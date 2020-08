Tra gli eventi che sono stati annullati a causa dell’emergenza sanitaria c’è stato l’ultimo incontro del TEDxBarletta, che avrebbe dovuto aver luogo il 25 aprile presso il Teatro Curci. Nonostante tutte le difficoltà del caso, gli organizzatori hanno comunicato ufficialmente la nuova data e la nuova location che ospiterà l’evento: il 5 settembre in Piazza D’Armi, all’interno del Castello. Abbiamo parlato con Elio Palumbieri, uno degli organizzatori, che ci ha raccontato cosa cambierà e le difficoltà nel riorganizzare un evento in questo periodo particolare.

«Abbiamo continuato a lavorare anche durante la quarantena,- ha affermato- anche quando era diventato chiaro che avremmo dovuto spostare l’evento. Nessuno ha mai pensato di annullarlo definitivamente, ma ci siamo tutti impegnati per riuscire a organizzarlo entro il 2020». Ma l’impegno del team di organizzatori del TEDx durante il lockdown non si è limitato a un lavoro dietro le quinte in vista del nuovo evento. Dal desiderio di tenere stretta la community creatasi durante gli eventi passati sono nati degli eventi online, in cui hanno chiacchierato con speaker di quest’anno e dell’anno scorso, ma anche i Ted Circle, veri e propri circoli virtuali in cui hanno discusso di vari temi.

Insomma, la squadra ha accettato anche questa sfida, in perfetta sintonia con l’argomento che legherà i Ted Talk di quest’ultimo evento, intitolato proprio “Sfide”, e ha lavorato per adattarsi ad un mondo che negli ultimi mesi è cambiato. «Alcuni speaker hanno deciso di cambiare parte dei loro discorsi, perché quest’ultimo periodo ha rappresentato una sfida per ognuno di noi» ha aggiunto Elio.

Le altre differenze sono dovute principalmente al cambio della location. Il numero di spettatori sarà ridotto, passando dalla capienza di 400 posti del Teatro Curci a una capienza di 200 posti. «Inoltre abbiamo dovuto adeguare lo spettacolo in modo che fosse coerente con lo spazio circostante. Nel totale rispetto delle norme igieniche, sfrutteremo non solo Piazza D’Armi, ma anche la zona del bastione, che farà da sfondo al momento del networking tra gli speaker e gli spettatori. Questo aspetto di condivisione e socializzazione rappresenta parte integrante del concetto del TEDx, che contribuisce a creare una rete di relazioni e collaborazioni».

Il nostro Castello si conferma, quindi, location ideale per accogliere momenti culturali nel periodo post-lockdown, tra cui le proiezioni del Cinema Castello, l’allestimento delle mostre del Circuito del Contemporaneo e altri eventi che si susseguiranno nei prossimi mesi. «La maggior parte degli speaker erano rimasti incantati dalla bellezza del Teatro Curci, ma hanno reagito con entusiasmo anche superiore alla vista delle immagini del Castello. Per questo motivo è stata organizzata per loro una visita guidata, a cura delle guide turistiche del gruppo Free Walking Tour».

Nel frattempo la vendita dei biglietti procede bene. «Abbiamo venduto più della metà dei biglietti- ha concluso Palumbieri- È molto bello questo affetto da parte della community e anche da parte dei nostri partner, che continuano a sostenerci in un momento di difficoltà economica. Ci spinge a credere sempre più che valga la pena regalare al territorio qualcosa di bello e di diverso».