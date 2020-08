Nei giorni scorsi, in ottemperanza della normativa relativa alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle intese raggiunte in sede di riunione tecnica di coordinamento tenutasi in Prefettura, sono stati organizzati ulteriori servizi tesi alla prevenzione e repressione dei comportamenti in violazione delle disposizione vigenti.

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Barletta hanno controllato circa 200 persone, rinvenendo in pochi casi modiche quantità di sostanza stupefacente (hashish e marijuana) per uso personale, per le quali è stato inoltre contestato l’illecito amministrativo ex art. 75 l.309/90; i poliziotti hanno, inoltre, controllato 71 persone viaggianti a bordo di altrettante biciclette con trazione elettrica assistita ed hanno elevato 19 contravvenzioni al codice della strada, sequestrandone amministrativamente 8.