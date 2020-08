Dopo lunghe attese, solleciti e aspettando sempre che lo stabile della nuova Questura di Barletta-Andria-Trani sia completato, è arrivata la nomina di chi guiderà l’importante presidio della Polizia di Stato nella Sesta provincia pugliese. Si tratta del questore Roberto Pellicone, 57enne nato a Sondrio. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina, si è arruolato nella Polizia nel 1988.

Vice questore a Crotone e poi a Reggio Calabria (dove per anni ha lavorato contro la criminalità organizzata) e questore di isernia, il dott. Pellicone si insedierà il prossimo 1 settembre ma non è dato sapere se prenderà subito possesso della nuova Questura della BAT in Via Indipendenza ad Andria visto che è in fase di ultimazione e, secondo indiscrezioni, potrebbe essere consegnata entro la fine dell’anno.