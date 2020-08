Il sindaco Cosimo Cannito sensibilizza ancora una volta la comunità sull’inderogabile rispetto delle norme anti contagio e sul valore di ogni accorgimento e strumento utile per arginare l’epidemia, tra questi l’app Immuni.

«Tutti – afferma il sindaco – devono sentire il dovere di adottare stili di vita coerenti con le norme anti contagio e in questo contesto cogliere le preziose opportunità che la tecnologia e il progresso mettono al nostro servizio. L’app Immuni, creata per avvertire gli utenti potenzialmente esposti al COVID 19 il prima possibile, anche quando asintomatici, è senza dubbio uno strumento idoneo per contenere gli effetti della pandemia e favorire il ritorno alla normalità che, senza la collaborazione collettiva, rimarrà una conquista ardua.

L’appello che rivolgo ai cittadini è pertanto quello di approfondire on line, sul sito dedicato www.immuni.italia.it, la conoscenza di quest’applicazione, quindi scaricarla sul proprio smartphone e servirsene nella consapevolezza che è stata studiata considerando attentamente il rispetto della privacy. Il sistema di notifiche consentirà agli utenti di sapere quando si è esposti a un soggetto potenzialmente contagioso, in modo da poter contattare il medico di medicina generale e ridurre il rischio di complicazioni.

Naturalmente – conclude il sindaco – rinnovo l’esortazione alla responsabilità di ciascuno e al rispetto di tutte le misure stabilite in ambito nazionale e territoriale per contrastare la diffusione del virus, affinché il complesso cammino sino ad ora compiuto e le rinunce sofferte non siano vanificati. “Ripartiamo insieme”, slogan di Immuni, è anche il mio incitamento per riappropriarci di una socialità vissuta regolarmente».