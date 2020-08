Dopo il primo test stagionale, per il Barletta è tempo di entrare nel vivo della stagione. Il 13-0 alla rappresentativa Juniores di Bitonto è il primo passo verso l’annata 2020/21. A parlare ai nostri microfoni è Alfredo Varsi, tornato in biancorosso nello scorso dicembre dopo l’ottimo percorso a Barletta nella stagione 2018/2019. “Tornare in campo dopo cinque mesi è stato come sentirsi bambini” le sue parole.