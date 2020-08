I giochi sono fatti: il tempo per la presentazione delle liste per le prossime Elezioni regionali è scaduto alle 12 di oggi. Alcune liste sono state chiuse e presentate già nelle ore passate. Tante le liste con tanti candidati al Consiglio regionale in gara nella competizione del prossimo 20 e 21 settembre. Tra questi ci sono diversi candidati barlettani, che dunque saranno presenti nella lista della circoscrizione della BAT. Vediamo.

Partiamo dai candidati cittadini in sostegno dell’attuale Governatore pugliese, Michele Emiliano. I candidati della città della Disfida del Partito Democratico sono Filippo Caracciolo e Ruggiero Mennea, entrambi da dieci anni siedono tra gli scranni del consiglio regionale, segnando la politica barlettana all’interno e all’esterno del PD. In una lista civica “Senso civico”, sempre pro Emiliano con riferimento all’assessore regionale Pisicchio, correrà Angela Rizzi, compagna del consigliere comunale di maggioranza della consigliatura Cascella, Pietro Sciusco. Degna di nota è la “disfida” elettorale tra i due consiglieri comunali, Carmine Doronzo e Rocco Dileo. Il primo consigliere di opposizione e già candidato sindaco, esponente di Sinistra Italiana e si presenta con la formazione-cartello elettorale “Puglia solidale e Verde”, che comprende Partito Socialista Italiano, Sinistra Italiana, Europa Verde – Puglia e il movimento La Forza della Puglia. Con questa stessa formazione aveva iniziato la campagna elettorale il Dileo, per approdare nelle ultime ore nella lista civica “Emiliano sindaco di Puglia”; quest’ultimo è consigliere comunale socialista, molto vicino al sindaco Cannito da cui è sostenuto. Dopo di ciò nella stessa lista civica si presenta anche Franco Dimiccoli. Nella lista che fa riferimento nazionale al sindaco di Parma, ex M5S Pizzarotti, “Italia in Comune” si presenta Grazia Desario, consigliere comunale nella scorsa consigliatura eletta con il M5S, poi passata alla maggioranza che sosteneva l’allora sindaco Cascella, uscendo ovviamente dal Movimento. In un’altra lista civica del presidente “Noi Con Emiliano” ci sarà Giuseppe Tupputi, fratello dell’assessore comunale Rosa.

A sostegnodi Antonella Laricchia, per il Movimento 5 Stelle, per il Consiglio regionale si presenta la giovane barlettana Stefania Doronzo. Ancora, sostenendo il candidato presidente Ivan Scalfarotto, il barlettano candidato per il partito renziano ItaliaViva è Ruggiero Crudele.

Nel campo del centrodestra, con Raffaele Fitto per la presidenza della Regione Puglia, la Lega di Matteo Salvini si presenta con il giovanissimo Ruggiero Grimaldi e l’ex consigliera Francesca Dascoli, dopo il ritiro del consigliere comunale (già candidato sindaco nel 2018) Flavio Basile. Forza Italia, con il sostegno del senatore Damiani, presenta la candidatura del già vicesindaco di Barletta, Marcello Lanotte, ritiratosi dalla carica comunale proprio per evitare polemiche e sovrapposizioni con questa candidatura. Rossella Piazzolla, già consigliere comunale di Forza Italia all’opposizione del sindaco Cascella, la troviamo nella lista civica di Fitto “La Puglia Domani”.