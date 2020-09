«Tre anni fa la strada che collega le città di Andria e Trani veniva finalmente allargata ed ammodernata. Da presidente della provincia fu motivo di grande orgoglio portare a compimento i lavori». Parola a Nicola Giorgino, candidato al consiglio regionale della Puglia nella lista della Lega e che ha ricoperto anche il ruolo di Presidente della BAT.

«Dopo decenni, infatti, di parole e di promesse l’opera, di cui tantissimi dubitavano, diventava realtà. Percorrere oggi questa strada in sicurezza è la normalità, fino a pochi anni fa invece era una arteria pericolosa divenuta nota per i tanti gravi incidenti» spiega ancora Giorgino. «Di solito si tende sempre a ricordare ciò che non va o le cose irrisolte. Ma guardando indietro, tanto è stato fatto ma tanto altro ancora bisogna fare per questo territorio e per la nostra provincia. Con tenacia e senza mollare!».